Weinig besmettingen met oranjekoorts: Nederlanders zien ‘ons’ het toernooi niet winnen

Dat blijkt uit een rondgang langs websites voor het organiseren van een EK-pooltje, waar Nederlanders met vrienden of collega’s het verloop van het toernooi voorspellen. Bij Scorito, met zo’n half miljoen deelnemers de grootste, voorspelt maar 8 procent dat Nederland het toernooi gaat winnen. Dat is aanzienlijk minder dan bij het WK van 2014: toen verwachtte een bijna twee keer zo hoog percentage dat Nederland als winnaar uit de strijd zou komen.

Bij andere organisatoren is het niet veel beter. Bij voetbalpoules.nl (141 duizend deelnemers) was Nederland bij elk voorgaand voetbaltoernooi topfavoriet. Maar dit jaar denkt maar 11,5 procent dat Nederland Europees kampioen wordt. Bij ekpooltjes.nl, waar dit jaar meer dan honderdduizend deelnemers meedoen, is dat zelfs een schamele 7 procent. Bij kleinere websites wordt het niet veel beter.

Pessimisme

Het past in een breder sentiment van pessimisme rond het Nederlands Elftal. Sinds Frank de Boer in september vorig jaar de succesvolle Ronald Koeman opvolgde als bondscoach, vallen het spel en de resultaten tegen. De Boer maakte bovendien een aantal lompe fouten bij het informeren van spelers of ze al dan niet waren uitverkoren voor de EK-selectie, met veel chagrijn tot gevolg. De Boer ziet Nederland ook niet als topfavoriet.

Weinig oranjekoorts dus, een paar dagen voor de eerste wedstrijd die nota bene in eigen land wordt gespeeld. Er is geen EK-song die de hitlijsten bestormt of een run op wuppies. Als het supermarktbedrijf Jumbo in een commercial de onvermijdelijke Snollebollekes inzet om het oranjegevoel toch nog op te zwepen, krijgt het een woedende brief van de KNVB. De bond (en sponsor Albert Heijn) heeft namelijk een monopolie op dat oranjegevoel, vindt de KNVB.

Vive la France

Wie Nederlanders dan het EK zien winnen? Frankrijk. Zowat de helft van de Nederlanders heeft de Fransen als winnaar in hun pool. Nederlanders zijn niet de enigen die dat denken: bij het internationaal opererende Scorito denken ook Duitsers, Engelsen, Spanjaarden en de Fransen zelf dat Frankrijk het EK wint. Alleen Belgen denken dat ze zelf beter zijn.

Onze mede-Europeanen zijn evenmin optimistisch over de kansen van Nederland: van de Duitsers denkt maar 1 procent dat Nederland wint, en bij de Belgen 0 procent. De bookmakers, die diepgravende, statistiek-gedreven analyses maken van de kansen van de landen, zijn gematigd positief over Nederland. Nee, Nederland is geen topfavoriet, maar behoort wel tot de beste zeven landen en maakt meer kans dan outsiders als Turkije, Kroatië of Denemarken.

Zondag hoeft De Boer zich nog geen zorgen te maken, volgens de pooltjes. Zo’n 80 procent voorspelt dat Nederland alle poulewedstrijden gaat winnen. Daarna is het volgens menigeen afgelopen: meer dan 45 procent verwacht dat Oranje er in de achtste finale uitvliegt.