Weinig animo voor wietproef kabinet

Wietexperiment begint pas in 2021 – als dit kabinet is uitgeregeerd

Het experiment met gereguleerde wietteelt onder overheidstoezicht zal pas op zijn vroegst halverwege 2021 beginnen. Dat is na de geplande Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, als het huidige kabinet is uitgeregeerd. Daardoor zal het nog lang onzeker blijven of het experiment met ‘staatswiet’ doorgaat. In de volgende kabinetsformatie kan het plan zomaar worden opgeschort of in de prullenmand verdwijnen.

Zeven vragen over de proef met ‘staatswiet’

Het experiment met de teelt van ‘legale’ cannabis moet in meer gemeenten plaatsvinden dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dat adviseert de commissie Experiment gesloten coffeeshopketen woensdag aan het kabinet. De belangrijkste adviezen op een rij.