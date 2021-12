Weinig animo in Azië voor boycot Olympische Winterspelen

Beeld AFP

De premier zei donderdag in een parlementsvergadering dat hij in ieder geval zelf de openingsceremonie niet zal bijwonen. Leden van zijn eigen Liberaal-Democratische Partij (LDP) en de oppositie willen dat hij zich wel volledig aansluit bij de diplomatieke boycot van de Verenigde Staten en een handvol westerse regeringen. Hij zal zijn afweging maken op basis van nationale belangen, aldus Kishida.

Japan is een bondgenoot van de Verenigde Staten, die vorige week als eersten overgingen tot een diplomatieke boycot wegens de Chinese behandeling van Oeigoeren en andere islamitische minderheden. Voor Tokio is buurland China echter ook de grootste handelspartner. China steunde Japan tijdens de door de pandemie gekwelde Zomerspelen dit jaar.

De Chinees-Japanse relaties zijn al prikkelbaar, omdat Japan zich steeds nadrukkelijker uitspreekt over de gevoelige kwestie Taiwan. Een openlijke boycot zou de viering van vijftig jaar normalisering van de diplomatieke betrekkingen met China volgend jaar verpesten. Kishida hecht aan deze mijlpaal in de moeizame politieke relatie tussen de twee Aziatische landen, waar de Japanse bezetting van China voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog nog steeds voor diep wantrouwen zorgt.

Gezichtsverlies

Als Kishida, in plaats van een ploeg ministers, slechts ambtenaren die bij de organisatie van de Japanse Zomerspelen waren betrokken naar Beijing stuurt, weet hij de schade van gezichtsverlies voor China wellicht te verzachten. Beijing heeft gedreigd met ongespecificeerde strafmaatregelen tegen landen die de Winterspelen gebruiken voor ‘een politieke campagne om China te besmeuren’.

In Azië is er meer terughoudendheid te bespeuren wat betreft aansluiting bij het Amerikaanse verenigd front tegen de Chinese Winterspelen: de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet maandag tijdens een bezoek aan Australië al weten dat de Winterspelen ‘positief zijn voor de Chinees-Koreaanse relaties’. Niet alleen is China ook de grootste handelspartner van Zuid-Korea, zonder Chinese hulp kan Moon zijn ambitie nog voor het einde van zijn termijn dit voorjaar de oorlog met Noord-Korea formeel te beëindigen moeilijk waarmaken.

Beijing is een van de weinige regeringen die invloed kan uitoefenen op het regime in Pyongyang. Moon gebruikte zelf de Olympische Spelen in Pyeongchang in 2018 om de banden met Noord-Korea aan te halen. Zo’n diplomatiek kunststukje zit er in Beijing in januari echter niet in, omdat Noord-Korea gediskwalificeerd is door het Internationaal Olympisch Comité nadat Pyongyang wegens bezorgdheid over het coronavirus verstek liet gaan op de Zomerspelen in Japan.

Ook de Europese Unie heeft nog geen standpunt over de boycot ingenomen, al hebben Italië en Frankrijk, twee landen die na China aan de beurt zijn om Olympische Spelen te organiseren, al laten weten er niet aan mee te doen. Tot dusver hebben alleen het Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië zich aangesloten bij de Amerikaanse boycot.