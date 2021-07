Wehkamp verdrievoudigt winst, neemt Kleertjes.com over

Wehkamp heeft het tij weten te keren door fors te snijden in kosten. Het bedrijf sloot vorig jaar, na vijftig jaar, een distributiecentrum in het Gelderse Maurik Beeld ANP XTRA

De consumentenomzet van Wehkamp kwam uit op een recordhoogte van 729,5 miljoen euro, een stijging van 22 procent in vergelijking met een jaar eerder. Wehkamp profiteerde van een ongekende vraag als resultaat van de coronapandemie. Het bedrijf kon er naar eigen zeggen aan voldoen door onder meer ‘substantiële investeringen in technologie, automatisering en infrastructuur in de afgelopen jaren’.

In het voorgaande boekjaar, 2019 - 2020, was de operationele winstgroei ook al zeer fors: 16,4 miljoen euro tegenover 4,5 miljoen euro een jaar eerder. Maar hoge kosten zorgden er tot nu toe steeds voor dat een nettowinst, het bedrag ná afschrijving van kosten, belastingen en rente, ver buiten zicht bleef. In het boekjaar dat eindigde in 2020 leed Wehkamp 17,8 miljoen nettoverlies. In 2019 was dat 28,2 miljoen, en in 2018 boekte het bedrijf een nettoverlies van 79,0 miljoen euro.

Dit boekjaar bleef echter ook onder de streep geld over: 235 duizend euro. Wehkamp heeft het tij weten te keren door fors te snijden in kosten, blijkt uit het jaarverslag. Het bedrijf sloot vorig jaar, na vijftig jaar, een distributiecentrum in het Gelderse Maurik. Ook het assortiment werd versimpeld, waardoor levertijden aanzienlijk zijn verbeterd. Wehkamp heeft nu 45,9 miljoen euro in kas, tegenover 5,1 miljoen euro schuld vorig jaar.

Het bedrijf heeft in recente jaren meer woonproducten en cosmetica aan haar assortiment toegevoegd, producten die sinds de coronacrisis vaker online worden besteld. Ook nam Wehkamp kleertjes.com over, een webwinkel in kinderkleding met ongeveer 400 medewerkers. Wehkamp zegt te verwachten dat die allen hun baan behouden.

Wehkamp nam op 28 juni afscheid van Tinka, de vaak bekritiseerde financiële tak die klanten geld leende om op afbetaling te kopen. Deze branche worstelt door strengere wetgeving.