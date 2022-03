Wegwerpbekertje verdwijnt, afwasbare mok moet volgens staatssecretaris Heijnen de norm worden

Overvolle prullenbakken, zoals hier bij het Zaans Medisch Centrum in Zaandam, moeten tot het verleden gaan behoren, zo hoopt staatssecretaris Heijnen met nieuwe regelgeving. Beeld ANP / Kim van Dam

Volgens Heijnen is een ‘ommezwaai’ van wegwerp naar hergebruik nodig. Ze schrijft dat in Nederland dagelijks 19 miljoen plastic bekertjes en voedselverpakkingen worden weggegooid na eenmalig gebruik. ‘Daar moeten we toekomstige generaties niet mee blijven opzadelen.’ De afwasbare mok moet volgens haar de norm worden.

Koffiebekertjes

Kartonnen koffiebekertjes, die een laagje van kunststof hebben, mogen vanaf 2024 niet meer. Hiervoor geldt een uitzondering voor zorginstellingen. Bovendien moet worden betaald voor koffiebekers die onderweg worden gekocht. Verkooppunten mogen hier zelf de prijs voor bepalen. Wel moeten zij herbruikbare alternatieven aanbieden. Deze maatregel gaat al in per juli 2023.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om toch bepaalde plastic bekers of verpakkingen te gebruiken, zolang hiervan maar 75 tot 90 procent weer wordt ingezameld en hergebruikt. Dat mag alleen ‘wanneer het echt nodig is’, aldus de staatssecretaris.

Het verbod op de wegwerpplastics was eerder al aangekondigd, maar komt er nu definitief. De Europese Unie heeft regels om zwerfplastic tegen te gaan en daar komt deze Nederlandse aanscherping uit voort. Eerder werden plastic rietjes, bestek en roerstaafjes al in de ban gedaan. Ook is het sinds 2017 verboden voor winkels om gratis plastic tasjes te verstrekken. Volgens Heijnen had deze maatregel succes; het aantal plastic tasjes dat in het zwerfafval belandt is met 70 procent afgenomen. Verder moet er nu ook statiegeld worden betaald over kleine plastic flesjes.