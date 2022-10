Wegvallen strategische Krimbrug betekent nieuw gevoelig verlies voor Russen in oorlog met Oekraïne

Vanaf een afstandje bekijken mensen zaterdagochtend hoe de Krimbrug in brand staat na de explosie. Beeld REUTERS

De explosie vond zaterdag rond 6.00 uur (lokale tijd) plaats. Volgens het Russische antiterrorismecomité is een vrachtwagen op de brug opgeblazen, waarna een goederentrein met brandstof vlam vatte. Al snel in de ochtend werden beelden van de explosie gedeeld op sociale media. De spoorlijn en zeker een van de weghelften, die van Rusland naar de Krim loopt, lijken voorlopig onbruikbaar.

‘Dit heeft alle aanwijzingen van een commando-operatie’, stelt voormalig commandant van de Nederlandse Landstrijdkrachten Mart de Kruif. Voor de explosie is volgens hem een grote hoeveelheid explosieven nodig geweest. ‘Zoiets uitvoeren terwijl de Russen weten dat de brug een mogelijk doelwit is, dat vergt vakmanschap.’

Defensiespecialist Peter Wijninga van het The Hague Center for Strategic Studies ziet nog twee andere mogelijkheden. ‘Het zou een verzetsdaad kunnen zijn. Op de Krim wonen mensen die onder het Russische juk uit willen.’ Ook hebben partizanen de afgelopen maanden tientallen aanslagen uitgevoerd in door de Russen bezet gebied.

Verdere escalatie van de oorlog

Wijninga ziet een zogeheten operatie onder valse vlag als andere mogelijkheid. In dat scenario zou Rusland de aanslag op de Krimbrug zelf in scène zetten om daarna een smoes te hebben om de oorlog verder te escaleren. Wijninga: ‘Maar dan zouden ze in dit geval wel heel diep in eigen vlees snijden.’

Moreel gezien is de aanslag een zoveelste oppepper voor de Oekraïners, zegt Wijninga. ‘Het psychologisch effect van dit soort klappen is enorm.’ Hij vreest wel dat het de druk op Poetin vergroot om verder te escaleren. Ook De Kruif ziet het als een nieuw gezichtsverlies voor het Russische leger, maar hij betwijfelt of dat grote gevolgen gaat hebben. ‘Vergis je niet: Rusland voert ook al maandenlang aanvallen uit diep in Oekraïne.’

Aanvoerlijnen geraakt

Het wegvallen van de Krimbrug heeft volgens De Kruif gevolgen voor de Russische aanvoerlijnen richting het front in het zuiden van Oekraïne. Daar zijn de Oekraïners onlangs een groot offensief begonnen om Cherson te heroveren. Ze slaagden er afgelopen week in forse terreinwinst te boeken. De VS meldden zware gevechten. Volgens het Pentagon zijn Russische eenheden, waaronder elitetroepen, ‘in de verdediging gedrukt’.

In die penibele situatie wordt het Russische leger nu afhankelijker van de enige andere spoorlijn vanuit Rusland naar Cherson, die door het bezette zuiden van Oekraïne loopt. ‘Die route is kwetsbaar’, denkt De Kruif, ‘en door de mobilisatie staat de Russische logistiek sowieso al onder druk.’ Een deel van de spoorlijn door het zuiden van Oekraïne is bovendien eenrichtingsverkeer.

De Krim, een schiereiland dat is verbonden met het vasteland van Oekraïne, werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Nog geen half jaar later zette Poetin zijn handtekening onder een miljardenproject: de bouw van een brug over de Straat van Kertsj, die tot dan toe alleen kon worden overgestoken per veerboot. Ondanks de Europese sancties (vanwege de annexatie) bleken zeven Nederlandse bedrijven betrokken te zijn geweest bij de bouw van de brug. Justitie doet hier nog steeds onderzoek naar.

In 2018 was de brug klaar, en voor de opening kroop president Poetin zelf achter het stuur van een knaloranje vrachtwagen. Het Kremlin roemde de enorme ‘symbolische en praktische waarde’ van de brug die Rusland ‘voor eeuwig moest vastklinken aan de Krim’.

Het bouwwerk bestaat uit twee parallel lopende delen, eentje voor treinverkeer, en een voor auto’s en vrachtwagens. Vanwege het strategische belang heeft Rusland de afgelopen maanden extra maatregelen getroffen om de Krimbrug te beschermen tegen een aanval.

‘Oekraïense vandalen’

Vladimir Konstantinov, de voorzitter van het regionale parlement van de Krim, wijt de explosie aan ‘Oekraïense vandalen die het is gelukt de brug met hun bloederige handen te bereiken’. Hij voegde eraan toe dat de brug zo snel mogelijk wordt hersteld, en dat de schade ‘niet ernstig’ is. De Russische autoriteiten haastten zich bovendien te stellen dat er geen tekort aan voedsel of brandstof op de Krim dreigt: er zou nog voor zeker 55 dagen voorraad zijn.

Het Kremlin heeft Oekraïne nog niet als dader aangewezen, en Kyiv heeft de aanslag toegejuicht, maar de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Wel zei een adviseur van president Zelenski dat de brand ‘slechts het begin is’ en dat alles dat illegaal is ‘vernietigd moet worden’.