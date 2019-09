Wegsturen architect Binnenhof kost het Rijk 2,7 miljoen euro

Architect Ellen van Loon.

Verantwoordelijk staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken maakte de hoogte van de afkoopsom dinsdag bekend. Het is de prijs van het reeds geleverde werk, het intellectueel eigendom daarvan en voor het missen van toekomstige inkomsten door haar architectenbureau, het Rotterdamse OMA. Knops spreekt van een ‘gepast bedrag gezien de contractuele situatie’.

Al eerder deze zomer werd bekend dat Van Loon bedankt zou worden voor haar diensten. Haar ontwerpplannen botsten met het vaste voornemen van de Kamer om de verbouwing ‘sober en doelmatig’ uit te voeren. In haar plaats komt nu een grotere rol voor Pi de Bruijn, de architect die ook tekende voor de nieuwbouw van de Kamer uit 1992. Hij heeft inmiddels ja gezegd tegen die opdracht. Enkele omstreden voorstellen van Van Loon – waaronder de veelbesproken ‘palmentuin’ en de verplaatsing van de vergaderzalen – verdwijnen zeker uit het ontwerp.

Voor de zomer werd voormalig D66-leider Alexander Pechtold door Knops aangesteld als ‘procesvoorzitter’ om de impasse te doorbreken waarin de Kamer, het Rijksvastgoedbedrijf en Van Loon terecht waren gekomen nadat zij het oneens bleken te zijn over de aard van de verbouwing. Met een nieuwe architect hoopt Knops weer schot in de zaak te krijgen. In het najaar denkt hij het voorontwerp voor het gerenoveerde Binnenhof te kunnen presenteren.

Daarmee komt dan na vier jaar ook een einde aan de strikte geheimhouding rond de operatie. Die had het vorige kabinet bedongen vanwege de veiligheid. Daardoor kon over de ontwerpvoorstellen en andere keuzes niet publiekelijk worden gediscussieerd. Dat is met name de Kamer zo slecht bevallen dat vanaf nu alles rond de renovatie openbaar wordt, behalve wanneer het gaat om staatsgevoelige informatie.