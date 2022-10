Weggestuurde Leidse hoogleraar noemt eigen gedrag ‘ouderwets’, meer organisaties verbreken banden

Het Oortgebouw in Leiden, waar een deel van de Sterrewacht is gevestigd. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het gaat om het Max Planck Instituut en de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) die afstand nemen van de in opspraak geraakte hoogleraar. Vorige week verklaarde de Universiteit Leiden hem al niet meer welkom, nadat intern onderzoek uitwees dat hij zich schuldig had gemaakt aan onder meer machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag ‘met een component van seksuele intimidatie’ en ‘ongewenste lichamelijke bejegening’ van een van zijn medewerkers.

Het Max Planck Instituut meldde woensdagavond geen bewijs te hebben van het wangedrag van de hoogleraar binnen het eigen instituut, maar ‘we vertrouwen op de procedures en conclusies van de Universiteit Leiden in deze zaak’. De onderzoekinstelling Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), bekend van iconische telescopen als de Very Large Telescope in Chili, ontzegde hem de toegang tot alle ESO-gebouwen en vergaderingen.

De hoogleraar was van 2007 tot 2017 directeur van ESO, en daarmee een zeer machtige man in de Europese sterrenkunde. Hij had al geen formele band meer met de instelling, maar nu is ook de toegang tot zijn account ingetrokken.

Niet alleen naar zijn kantoor

De Universiteit Leiden wilde uit privacyoverwegingen de naam van de hoogleraar niet bekendmaken, een besluit waar wetenschappers deze week in de Volkskrant veel kritiek op uitten. Uiteindelijk kwam de naam, Tim de Zeeuw, toch naar buiten. Eerst via NRC, daarna noemde ook wetenschappelijke instituten zijn naam en volgde een verklaring van zijn advocaat.

In het Leidsch Dagblad vertelt een oud-promovendus bij ESO dat ze niet verrast was toen ze hoorde dat het De Zeeuw betrof. Ze beschrijft, op basis van anonimiteit, hoe hij tijdens een werkborrel zijn hand op haar rug legde en op en neer bewoog, waarbij hij telkens net stopte boven de billen. Vrouwen waarschuwden elkaar onderling niet alleen naar zijn kantoor te gaan, vertelt ze.

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden typeert het gedrag van de hoogleraar als volgt: ‘Denk bijvoorbeeld aan machtsmisbruik, genderdisciminatie, medewerkers stelselmatig zwartmaken en kleineren. Het gaat ook om grensoverschrijdend gedrag met een component van seksuele intimidatie: van opmerkingen tot zelfs een ongewenste lichamelijke bejegening van een van de medewerkers. Dat alles met de voortdurende dreiging dat carrières van klagers zouden worden beschadigd. En dat helaas gedurende enkele jaren.’

Spijt

Via zijn advocaat verklaart De Zeeuw: ‘Ik heb alle medewerking verleend aan het onderzoek van de onafhankelijke klachtencommissie van de Universiteit Leiden. Het is nooit mijn intentie geweest om mensen te kwetsen of te beschadigen. Het spijt mij zeer dat mensen gedragingen van mij als negatief hebben ervaren. Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan. Ik kan mij niet vinden in het besluit van het College van Bestuur. Wel zie ik in dat ik in de afgelopen periode zo nu en dan onaangenaam en ongeduldig ben geweest op een ouderwetse manier, die niet meer past in de huidige tijdsgeest. Ik zal gevolg geven aan alle opgelegde maatregelen.’

Zijn advocaat stelt verder ‘dat in diverse media ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de heer De Zeeuw zich schuldig zou hebben gemaakt aan (al dan niet langdurig) seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen.’

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden schrijft dat er met eerdere signalen over het gedrag van de hoogleraar te weinig is gedaan, waardoor de onveilige werkomgeving te lang standhield. ‘Wij als college van bestuur vinden het vreselijk dat dit bij ons gebeurt. Want we hebben inmiddels van alles ingericht voor de sociale veiligheid op de werkvloer: vertrouwenspersonen, ombudsfunctionaris, klachtregelingen, commissies, gesprekstrainingen en noem maar op. Maar het is dus niet genoeg gebleken. Het gaat er dus ook om dat we met elkaar nóg alerter zijn, en elkaar nog eerder aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan, gedrag dat kwetsend en beschadigend is voor de ander.’