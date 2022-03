Weg uit Marioepol: ‘Geen idee waarom ze ons niet gedood hebben. We reden tussen twee tanks door’

Brand in Marioepol, donderdag. Beeld via REUTERS

Kunstenaar en activist Diana Berger (42) zag Russische dreiging in de afgelopen dagen alsmaar toenemen. ‘De bombardementen kwamen steeds frequenter, we moesten steeds vaker schuilen. Ik hielp als vrijwilliger met het veilig maken van de schuilkelders en door brood te bakken voor militairen. Door de bombardementen deden het mobiele internet en de wifi het niet meer, we wisten daardoor nog nauwelijks wat er echt gaande was. Ook hadden we geen elektriciteit en verwarming meer.’ Het is in Marioepol rond de 4 graden nu, ’s nachts kan het onder het vriespunt komen.

‘Mijn idee is dat de Russen er helemaal niet op uit zijn de stad over te nemen, ze willen Marioepol vernietigen. Ze verwoesten ziekenhuizen, infrastructuur en bloedbanken. Ze schieten willekeurig op mensen, het is een verschrikkelijke vorm van terreur. Ze willen niks anders dan ons verzet afstraffen.’

Diana Berger (42) moest Marioepol ontvluchten. Beeld Oleksandr Sosnovskyi

Berger was vastberaden om zo veel mogelijk te helpen, maar de paniek nam zodanig toe dat ze besloot te vluchten. ‘Het was kiezen tussen twee zelfmoordmissies: blijven of vluchten. Uiteindelijk kozen we de snelste optie van de twee.’

Samen met haar man sprong ze in de auto, gelukkig hadden ze nog genoeg benzine. Het controlepunt van Russische militairen aan de rand van de stad liet hen doorgaan. ‘Andere burgers die vluchtten zijn beschoten. Ik heb geen idee waarom ze ons niet gedood hebben. Buiten de stad reden we tussen twee tanks door. Ik denk dat ze te verbaasd waren om te reageren. We hebben heel veel geluk gehad.’

Ze zijn inmiddels veilig in Dnipro, op zo’n 300 kilometer van Marioepol. Maar opgelucht ademhalen gaat niet. ‘We laten heel veel achter, onder meer onze katten en de ouders van mijn man. Met hen kunnen we geen contact krijgen, we hebben geen idee wat zich daar nu afspeelt. Door de elektriciteits- en internetproblemen komt er nauwelijks berichtgeving uit Marioepol. Er moet een wapenstilstand komen, om de elektriciteit te herstellen en mensen te evacueren. Tot die tijd leven wij in angst.’