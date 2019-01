Weg met de blaftaks! - dat wil het baasje van Luna in de Kamer gaan regelen

Gary Yanover pleit voor het afschaffen van de hondenbelasting en hopt dat via de Tweede Kamer te regelen. Beeld Marcel van den Bergh

De zevenjarige Luna is een kruising tussen een labrador en een rottweiler, en dat merk je volgens Gary Yanover aan haar karakter. ‘Ze is ongelofelijk lief, al kan ze verschrikkelijk eigenwijs zijn.’ Tja, en ze kan er niks aan doen dat ze in de rui is.

Het enige wat Yanover steekt, is de hondenbelasting. Sinds enkele jaren trekt de tot Nederlander genaturaliseerde Brit ten strijde tegen wat volgens hem de meest onrechtvaardige en willekeurige belasting van het land is. Zijn motto: ‘Opruimen is verplicht – hondenbelasting niet!’ De petitie ‘Stop Hondenbelasting’ heeft online bijna 40 duizend geldige handtekeningen opgeleverd - genoeg om het onderwerp te kunnen agenderen in de Tweede Kamer.

En dat terwijl Gary Yanover niet eens een hond heeft. ‘Luna is de hond van mijn dochter. Ze woonde bij ons toen ze Luna kreeg. Ik werd als eigenaar van de woning voor de hondenbelasting aangeslagen. Zo is het balletje in 2012 gaan rollen.’ Luna, die vanwege vakantie van Gary’s dochter een weekje in het Zeeuwse dorp Kortgene logeert, bedelt intussen om aandacht. ‘Even rustig, meissie, we gaan zo wandelen.’

Yanover schreef een brief aan de gemeente Noordwijkerhout, waar hij destijds woonde, vanwege zijn principiële bezwaren. ‘Kunnen we in gesprek gaan, was mijn vraag.’ Maar de ambtenaar van dienst stuurde slechts een standaardbriefje terug dat er een belastbaar feit was geconstateerd. ‘In een spontane opwelling dacht ik: ik ga iets doen, een website is zó in de lucht.’

De ‘blaftaks’ is een van de oudste belastingen in Nederland − Utrecht had in 1446 de primeur. In de Middeleeuwen werden eigenaren aanslagen opgelegd ter bestrijding van hondsdolheid en tegen overlast van zwerfhonden. Steden hadden hondenslagers in dienst die zwerfhonden met hondsdolheid moesten doodslaan. Ze werden meestal betaald met de opbrengst van de hondenbelasting.

Dat veel baasjes tegenwoordig met zoveel tegenzin hondenbelasting betalen, heeft volgens Yanover te maken met de willekeur. ‘Tegenwoordig gaat de opbrengst gewoon in de algemene middelen van de gemeente. Het geld hoeft niet te worden besteed aan bijvoorbeeld uitlaatveldjes of poepscooters.’

De hoogte van de belasting verschilt enorm per gemeente. Vaak tikt het vooral aan als je meer honden hebt. Zoals in Heerlen: de eerste hond kost 79 euro, de tweede 225,90 euro, elke volgende hond 450,20 euro per jaar. De totale opbrengst is al gauw een paar ton per gemeente − opgeteld 58 miljoen euro, aldus het CBS.

Niet overal betaal je voor je hond. Vier op de tien gemeenten hebben de belasting afgeschaft. Ze vinden het achterhaald dat de hond een melkkoe is. Rotterdam stopte er twee jaar geleden mee, per 1 januari 2019 volgden onder meer Dronten, Goes, Alkmaar en de gemeente Gooise Meren. In Sint-Michielsgestel werd het einde van de gehate belasting half januari zelfs gevierd met de wedstrijd Dog’s Got Talent. De talentenjacht met 41 deelnemers werd gewonnen door de opgewekte Engelse staffordshireterriër Pablo.

Gary Yanover laat Luna uit en stopt een drol in een plastic zakje. ‘Dat hoort er natuurlijk bij, wel of geen hondenbelasting. Een kwestie van fatsoen.’ Beeld Marcel van den Bergh

Yanover is niet de eerste die zich druk maakt om de hondenbelasting. Een hondeneigenaar uit Sittard-Geleen tekende in 2011 bij de rechter bezwaar aan. Het zou discriminatie zijn om alleen hondenbezitters aan te slaan. Een aantal gemeenten schortte daarop de heffing tijdelijk op. Maar de Hoge Raad oordeelde in 2013 dat er geen sprake is van discriminatie.

‘Het probleem ligt dus in politiek Den Haag’, zegt Gary Yanover, ‘want de burger is niet beschermd tegen ouderwetse en onrechtvaardige wetgeving. We wonen in een soort Verenigde Staten van Nederland, waar 335 gemeenten zelf kunnen beslissen of en hoeveel hondenbelasting ze heffen.’

Hij heeft de fracties in de Tweede Kamer benaderd, maar tot nu toe met weinig resultaat. De meeste mailtjes worden niet beantwoord. Kamerleden laten weten dat ze het te druk hebben of vinden dat het een lokale aangelegenheid is. ‘Dat laatste klopt niet. Alleen de Tweede Kamer kan artikel 226 van de Gemeentewet aanpassen, zodat de gemeenten hun bevoegdheid verliezen.’ In dat wetsartikel staat dat gemeenten hondenbelasting mogen heffen.

Dat is dan ook de oproep in de petitie. Gary Yanover hoopt op een eindspurt voor zijn petitie. Vooralsnog heeft hij online ruim 52 duizend ingevulde handtekeningen verzameld. Hij heeft er 40.000 nodig, maar een deel is ongeldig − de gegevens zijn niet volledig of de ondertekenaars zijn minderjarig. ‘De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Kamer beoordeelt eind maart mijn verzoek. Dan hoop ik voldoende geldige handtekeningen te hebben.’

Als de hondenbelasting landelijk zou worden afgeschaft, heeft Yanover nog wel een thema in gedachten om zich in vast te bijten: de parkeertarieven voor gehandicapten. ‘In de ene gemeente mag een gehandicapte gratis parkeren, de andere keer alleen met een speciale kaart, en in de derde alleen maar een paar uur. Die verschillen zijn onoverzichtelijk en ook oneerlijk. En denk ook aan rare lokale verschillen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning: de ene gemeente vergoedt wel een traplift of scootmobiel, een gemeente verderop niet. Elke gemeente bedenkt zijn eigen regels.’

Dan is het tijd om Luna haar wandeling te gunnen. Nog voordat ze in het open veld is, doet ze haar behoefte. Yanover haalt een plastic zakje uit zijn jaszak en ruimt de boel op. ‘Dat hoort er natuurlijk bij, wel of geen hondenbelasting. Een kwestie van fatsoen. Maar ik vrees dat sommige hondenbezitters uit ergernis voor de belasting de boel niet opruimen.’

Alle bijval ten spijt op zijn Facebookpagina − dik 8.000 reacties en vind-ik-leuks, het is feitelijk een eenmansburgerinitiatief gebleven, beaamt Yanover. Hij wikt zijn woorden. ‘Het is geen kwestie van leven en dood, maar toch. Ik wil degenen die me steunen natuurlijk niet boos maken, maar veel Nederlanders vinden het prima om te klagen. Maar zodra je vraagt of ze er iets aan willen doen, blijft het stil.’