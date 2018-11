Al dagen is het gissen naar het lot van Asia Bibi. In Vianen staat de ongeletterde, katholieke vrouw uit Pakistan symbool voor alle 200 miljoen vervolgde christenen in de wereld. Er wordt voor Asia Bibi gebeden en gezongen. Wees bij Asia Bibi, zo bidden de kerkgangers in Vianen tot God, stuur een engelenleger om haar te beschermen.

De honderden bezoekers van de gebeds- en informatiedienst voor Asia Bibi hadden de stille hoop dat Asia Bibi zelf donderdagavond ook in Vianen zou zijn. Dat ze haar in de Grote Kerk van de protestantse gemeente welkom mochten heten op vreemde, maar veilige grond. Dat ze samen met haar Jezus Christus konden danken voor haar vertrek uit Pakistan, waar ze ondanks de vrijspraak met de dood wordt bedreigd vanwege haar christelijke geloof.

De advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, gaat een schriftelijk verzoek indienen om Bibi en haar gezin naar Nederland te krijgen. Dat zei Saif-ul-Malook na een speciale kerkdienst in Vianen die voor Bibi werd gehouden.

‘We zijn hier om haar te steunen en om voor haar te bidden’, zegt een mevrouw uit Nieuwegein voor de dienst. ‘We weten dat er een kracht boven ons staat die haar beschermt.’ Een man uit Werkendam hoopt dat het kerkgebouw deze avond goed wordt beveiligd. ‘Er zijn zoveel gekken tegenwoordig, mensen ontvlammen snel.’

Symbool voor alle 200 miljoen vervolgde christenen

Vanavond in Vianen staat de ongeletterde, katholieke vrouw symbool voor alle 200 miljoen vervolgde christenen in de wereld. Maar naar haar lot is het gissen. Is ze nog in Islamabad? Wordt ze, ondanks de vrijspraak door de Hoge Raad, gedwongen in Pakistan een herziening van dat vonnis af te wachten? Of is ze toch al op weg naar Europa, de vrijheid tegemoet na jaren in een dodencel?

Kees van der Staaij, fractievoorzitter SGP tijdens de gebedsdienst in Vianen. Beeld ANP

‘Niemand weet het exact’, zegt Dirk Jan Nifterik, directeur van de stichting Hulp Vervolgde Christenen. ‘Ik kan het u niet vertellen. Geruchten dat ze asiel in Nederland heeft aangevraagd, komen niet van ons.’ Wees bij Asia Bibi, zo bidden de kerkgangers tot God, stuur een engelenleger om haar te beschermen.

Een staande ovatie is er voor haar advocaat Saiful Malook, zelf moslim. ‘Ik sprak Bibi voor het laatst op 10 oktober, toen de vrijlating nog volstrekt ondenkbaar leek. Ze was zo opgewekt en vrolijk. Ze had gedroomd dat ze zou vrijkomen. Ik zou zelf depressief zijn als ik in die omstandigheden in de cel zou zitten.’ Haar vrijlating is het grootste nieuws van zijn leven, zegt de man die zelf afgelopen weekend vanwege doodsbedreigingen uit Pakistan moest vluchten. ‘Er is recht gedaan aan een van de zwakste vrouwen in onze samenleving. Maar er is ook gedreigd om haar en de rechters te vermoorden als ze zou vrijkomen.’

Alles achtergelaten in Pakistan

Hoe halsoverkop Malook zelf moest vertrekken, vertelt Peter van Dalen, europarlementariër van ChristenUnie/SGP. Samen met Van Nifterik haalde hij de advocaat zaterdagavond op Schiphol op. Malook had slechts een plastic tasje bij zich met zijn scheergerei. ‘Wij vroegen: waar is je bagage?’, vertelt Van Dalen. ‘Die had hij niet! In Nederland zou hij Geert Jan Knoops, Gerard Spong of Wim Anker heten. En hier stond Malook: alles achtergelaten in Pakistan. Hoe kon het zo ver komen? Gelukkig waren de winkels op Schiphol nog open, dus we zijn eerst met hem wezen shoppen: een winterjas, sokken, hemden, onderbroeken en een koffertje.’

Een ongedateerd portret van Asia Bibi. Beeld AFP

Van Dalen hoopt dat Asia Bibi en haar gezin asiel krijgen, in Nederland of elders in Europa. En dat Nederland haar ‘moedige advocaat’ en diens vrouw en dochter opvangt. ‘Maar het belangrijkste nu is actie. En blijf bidden, zegt de europarlementariër, voor Asia Bibi en haar advocaat, omdat hun levens zo radicaal zijn veranderd. Bid voor hen! Bid voor de regering Kahn, dat ze hun rug recht houden. En voor de moedige rechters die Asia Bibi in een historisch vonnis hebben vrijgesproken.’