Weerstand tegen gemeentelijke belastingdienst die mee wil kijken achter de voordeur

Woningen in Diemen-Zuid. Beeld ANP

Het was echt de vraag, van het gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBT) aan bijna vierduizend huiseigenaren in Enschede: of ze foto’s wilden opsturen van onder meer hun keuken, toilet en badkamer. Volgens het GBT waren de beelden nodig om de WOZ-waarde van woningen nauwkeuriger te berekenen, maar de lokale politiek zag het als inbreuk op de privacy van burgers. Vrijwel de voltallige gemeenteraad van Enschede nam een motie aan om het plan te stoppen.

Dat kan zomaar een vroegtijdig einde betekenen van de landelijke proef waarvan het initiatief in Enschede onderdeel uitmaakte. Behalve in Enschede kregen huiseigenaren in meerdere gemeenten in de regio Oost-Brabant het verzoek foto’s te maken van hun huis. Tientallen gemeenten elders in Nederland zijn nog van plan zich hierbij aan te sluiten.

De foto’s moeten het aantal bezwaren verminderen tegen de hoogte van de WOZ-waarde die de gemeentelijke belastingkantoren elk jaar vaststellen. Die waarde bepalen de kantoren nu op basis van informatie uit het kadaster, luchtfoto’s en straatfoto’s. Deze informatie geeft echter geen inzage in de binnenkant van het huis, terwijl de staat daarvan wel van belang is voor een nauwkeurige bepaling van de WOZ-waarde.

Verbaasd over ophef

Het afhandelen van bezwaarschriften tegen WOZ-waarden kost gemeenten veel geld. Het GBT schrijft dat het de proef bewust in Enschede-Zuid en de wijk Hogeland-Velve introduceerde, omdat ‘hier een verhoogd aantal bezwaarschriften vandaan kwam’.

Wat de reden van de proef ook is, er zijn een hoop privacybezwaren. ‘De gemeente kijkt hiermee achter de voordeur’, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Je kunt uit de inrichting veel opmaken over het leven van iemand. De overheid mag dat alleen doen als dat strikt noodzakelijk is. Er gelden strenge regels.’

Toch zijn ze bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, het samenwerkingsverband dat de methode ontwikkelde en introduceerde, enigszins verbaasd over de ophef. ‘Dit is niets nieuws. We doen dit al ruim twee jaar’, zegt Nard Elfers, WOZ-adviseur bij de dienst.

Gunstig voor belastingbetaler

Elfers en zijn collega’s bedachten de zogenoemde fototool ruim twee jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis. ‘We konden niet meer met taxateurs langs de deur, op deze manier was taxatie toch mogelijk.’ De dienst kreeg volgens hem veel positieve reacties. Niet alleen kunnen foto’s bezwaarprocedures voorkomen, ook voor de belastingbetaler is het gunstig. ‘Door de foto’s kwam de WOZ-waarde dit jaar al voor duizenden huizen lager uit.’

De WOZ-adviseur begrijpt de privacybezwaren, maar benadrukt dat de opslag voldoet aan alle wettelijke eisen. ‘Enkel de relevante taxateurs mogen ze inzien.’ Niemand is verplicht om de foto’s te sturen, zegt hij. ‘We dwingen de burger niet. Er zijn altijd alternatieven, zoals het invullen van vragenlijsten.’ Ook in Enschede bevestigt de gemeentelijke belastingdienst dat er geen verplichting is.

Zelfs als gemeenten zich aan de regels houden, is het de vraag hoe wenselijk het is dat ze foto’s van interieurs opslaan in hun databases. Toch gebeurt ook dat al langer, zegt Elfers. ‘Vroeger ging de taxateur langs met een camera, niemand die dat een probleem vond. De ophef van nu laat zien dat de overheid vooral moet werken aan vertrouwen.’