Weermodellen op één lijn: vorst, ijzel en sneeuw op komst

In het uiterste noorden van het land is er zelfs kans is op een sneeuwstorm. Beeld ANP

Eerder deze week was al voorzichtig sprake van een koud weekend, maar inmiddels zitten de weermodellen op één lijn: zaterdag trekt vanuit het zuiden een neerslaggebied over het land, aan de noordzijde daarvan waait de wind uit het oosten en wordt het steeds kouder. ‘De temperatuur is zaterdag overal nog boven nul en in het zuiden kan het nog 6-7 graden worden. In het noorden duikt het kwik zaterdagmiddag onder nul en de kou breidt zicht verder over het land uit’, aldus Weeronline.

Naarmate deze neerslagzone verder naar het noorden trekt, verandert de regen in sneeuw. Zaterdagavond zal het vooral in de noordelijke helft van het land sneeuwen, terwijl in het zuiden nog regen zal vallen. Door de temperatuurdaling ontstaat ijzel en kan het behoorlijk glad worden. Later zal een forse oostenwind opsteken, waardoor de gevoelstemperatuur rond de -8 tot -13 graden zal zijn. De wind zorgt ook voor driftsneeuw, waardoor er in het uiterste noorden zelfs kans is op een sneeuwstorm.

‘Dit is erg bijzonder’, legt Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline uit. ‘Een weersituatie waarbij extreem koude lucht vanuit de noordpool en hele zachte lucht uit Zuid Europa botsen, komt zelden voor. De laatste keer dat we dit meemaakten was in 2010: toen begon het strooizout op een gegeven moment op te raken.’

De kans dat er volgende week geschaatst kan worden op ondergelopen weilanden of skeelerbanen is groot. Maar of er ook beschaatsbaar ijs op sloten en plassen komt te liggen, is zeer de vraag. De omstandigheden zijn daarvoor bepaald niet ideaal, de koudeperiode houdt vooralsnog kort aan, dooi is al voorspeld op donderdag. Daarnaast valt er sneeuw en staat er een harde wind.

De vorstperiode komt net te laat voor de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), die begin januari het marathonseizoen natuurijsschaatsen afgelastte. Schaatser en KNSB-competitieleider Willem Hut baalt ervan: ‘Dit is een klap in ons gezicht. We hopen dat er ijs komt, maar als het er komt mogen we niet los. Dat is echt zuur.’ Toch houdt Hut hoop. ‘Als er echt een dikke laag ijs komt, kloppen we zeker aan bij de deur van de KNSB-organisatie om te kijken of we iets kunnen regelen.’

Vanwege de grote hoeveelheid sneeuw, sterke wind en ijzel worden mensen gewaarschuwd om niet de weg op te gaan: ‘Het kan al lastig zijn om je auto onder controle te houden bij een stevige wind, als er dan ook nog veel sneeuw valt en ijzel op de weg ligt, wordt het levensgevaarlijk om de weg op te gaan.’