Weerman Maurice Middendorp doet eindexamen: ‘Interessant was de vraag hoe temperatuur en neerslag zich verhouden tot het klimaat’

Ook als je maar een deel van de stof hebt geleerd, kun je met dit havo-examen aardrijkskunde uit de voeten, denkt Maurice Middendorp (30), weerman bij RTL en Buienradar. ‘Alle kanten van aardrijkskunde komen aan bod. Sociologie, demografie, natuur, klimaat, noem maar op.’ Hij liep het warmste voor de opdracht over klimaatgrafieken. ‘Dat vond ik een interessante, er werd gevraagd hoe temperatuur en neerslag zich verhouden tot het klimaat. Alles over het weer trekt mijn aandacht, ik hield me daar als scholier al mee bezig en nu is het natuurlijk mijn werk.’

Er waren veel vragen over klimaatverandering en hoe de mens zich daaraan aanpast, viel Middendorp op. ‘Dat is nieuw in de aardrijkskunde. Toen ik zelf eindexamen deed, was dat minder een thema. Ik vind het goed dat er nu bewustzijn over wordt gekweekt bij kinderen.’

Een voldoende moet hem wel lukken, denkt hij. ‘De vragen over demografie, economische ontwikkeling en globalisering, die liggen mij minder, maar met logisch redeneren was ik daar nog wel uitgekomen. En hoewel sommige kennis bij mij is weggezakt, wist ik nog genoeg feitjes, zoals welk gesteente je op een vulkanisch eiland vindt.’

Aardrijkskunde was Middendorp’s favoriete vak op de middelbare school. ‘Al sinds de eerste klas had ik er een passie voor. Elke scholier die dat heeft, zal dit examen hartstikke leuk vinden.’

Eén opgave ging hem boven de pet: ‘Een pittige vraag over Braziliaanse landschapssoorten. Je moest weten wat caatinga, cerrado en selva is. Ik dacht, wat is dít?’