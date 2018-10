Weerbericht

Het wordt de komende dagen steeds kouder. Vanuit het noorden komt koude lucht het land binnenstromen. De maxima pakken steeds lager uit en vanaf zondag kunnen we sinds lange tijd weer eens zeggen dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Vrijdag is het 11 of 12 graden, normaal voor de tijd van het jaar. Het is bewolkt en er valt soms wat lichte regen of motregen. In de middag breekt de bewolking vanuit het westen open, maar volgen er ook buien. Met name in de kustprovincies is er ook kans op ­hagel en onweer. De wind waait uit het westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig. In de loop van de avond volgen er meer opklaringen en neemt de buienactiviteit af. In het binnenland koelt het af naar 2 tot 4 graden. Lokaal kan het tot vorst aan de grond komen.

Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden, maar het is wel koud. Er waait een stevige noordoostenwind en de temperatuur komt niet veel verder dan een graad of 8.

Maandag en dinsdag blijft de temperatuur op dit lage niveau. Het weerbeeld wordt een stuk wisselvalliger met geregeld buien. Vooral dinsdag oogt erg nat. Misschien wordt er in de vroege ochtend in de hogere delen van het land wel een vlok natte sneeuw waargenomen. Na dinsdag gaat de temperatuur weer omhoog.