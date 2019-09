Weerbericht voor donderdag 26 september: wisselvallig met veel wind

Beeld ANP

De komende dagen bepaalt de Noordelijk Atlantische Oceaan ons weer. Een sterke straalstroom hoog in de atmosfeer is vanaf het Amerikaanse continent recht op Europa gericht. Als gevolg hiervan weten lagedrukgebieden het westen van Europa gemakkelijk te vinden. We zullen daardoor vaak te maken krijgen met bewolking, ­regen en wind. Een van de lagedrukgebieden ligt donderdag boven de Britse Eilanden. Een bijbehorende storing trekt in de loop van de dag van west naar oost over ons land. Het is bewolkt en er valt vooral ‘s middags enige tijd regen. In het noordwesten wordt het tegen de avond weer droog, in het zuiden houden de buien langer aan. De temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag wordt het land­inwaarts droog. In de kustgebieden blijven buien wel mogelijk. Bewolking houdt de overhand en kouder dan ongeveer 12 graden wordt het niet. Vrijdag blijft bewolking de ­boventoon voeren. Vooral in de noordwestelijke helft valt er nu en dan regen. Het blijft stevig waaien uit het zuidwesten en de temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. Ook in het weekeinde is het door een nieuw lagedrukgebied wisselvallig.