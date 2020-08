Weer twee gevallen van herbesmetting corona in Nederland

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg Beeld BSR Agency

De twee herbesmettingen vonden afgelopen lente al plaats, en zijn eigenlijk nog in onderzoek. Het ene geval betreft een man van rond de tachtig die positief testte op corona toen hij in het ziekenhuis kwam voor een andere behandeling. De man herstelde, testte negatief, maar bleek een kleine maand later opnieuw het virus te hebben, met slechts lichte klachten. Nader onderzoek wees uit dat het een iets ander virus was dan de eerste keer.

In het andere geval ging het om een man van in de zestig die tweemaal kort achter elkaar wegens covid-19 in het ziekenhuis belandde. Min of meer toevallig ontdekte arts-microbioloog Jean-Luc Murk dat de patiënt de tweede keer was besmet met een genetisch iets ander virus dan de eerste keer. ‘Ik had verwacht dat het hetzelfde virus zou zijn’, zegt Murk desgevraagd. Het zou zelfs om een dubbelinfectie kunnen gaan.

Interessant, ‘maar tegelijkertijd is dit ook weer niet zo heel spectaculair’, benadrukt Murk. De herbesmettingen vonden immers zo kort na elkaar plaats, dat de patiënt waarschijnlijk nog geen beschermende immuniteit had opgebouwd tegen het virus, toen het virus voor de tweede keer toesloeg. Een andere mogelijkheid is dat de eerste infectie zo mild was, dat er sowieso geen afweerreactie op gang kwam.

‘Maar dit soort gevallen bereiden ons wel voor op de mogelijkheid dat dit virus zich zou kunnen gedragen zoals sommige verkoudheidsvirussen, of het griepvirus’, zegt Murk. ‘Een virus dat je misschien meerdere keren kunt krijgen.’

Deze week kwamen meerdere gevallen van herbesmetting aan het licht, nadat de Universiteit van Hongkong aftrapte met het geval van een 33-jarige man die het coronavirus twee keer achter elkaar kreeg, met enkele ‘virusloze’ maanden ertussen. In Rotterdam bleek viroloog Marion Koopmans een vergelijkbaar geval van herbesmetting te onderzoeken. En in het Gelderse Wapenveld overleed begin deze maand een bewoner van een woonzorginstelling die eveneens twee keer positief testte op het coronavirus, met enkele maanden ertussen.