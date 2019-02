Weer tegenslag voor May: Nissan maakt SUV toch niet in Engeland

De Nissan X-trail die, mede vanwege de Brexit, niet in de fabriek in Sunderland zal worden gemaakt. Beeld RV

De onzekerheid over de Britse uittreding uit de Europese Unie is een van de redenen, maar ook de verminderde vraag naar diesel en een haperende afzetmarkt in China zouden meespelen. Banen zal het besluit niet kosten.

De symbolische waarde is des te groter. Sunderland was de eerste plaats die in de historische referendumnacht steun voor de Brexit openbaarde. De Nissan-fabriek is belangrijk voor de werkgelegenheid, zeker sinds de dokken in de jaren tachtig sloten. Bij de opening in 1986 van de Nissan-fabriek noemde Margaret Thatcher het een bewijs dat het Verenigd Koninkrijk van alle Europese landen het beste investeringsklimaat heeft, zowel politiek als economisch gezien.

De Brexit kan een bedreiging voor dat klimaat zijn, reden dat May in het najaar van 2016 Nissan-topman Carlos Ghosn voorhield dat de Britse regering borg zou staan voor negatieve financiele effecten van de Brexit op de bedrijfsvoering. Nissan is een van de vele autobedrijven die zich zorgen maken over de Brexit. Het is cruciaal dat auto-onderdelen zonder problemen van land naar land gaan. Volgens de brexiteers gebruiken automakers en andere bedrijven de Brexit als zondebok voor andere problemen.

Een kleine twee maanden voor de Brexitdeadline blijft het No Deal-waarschuwingen regenen. Enkele zondagskranten wisten te melden dat rijksambtenaren zelfs druk doende zijn met evacuatieplannen voor koningin Elizabeth, voor het onwaarschijnlijke geval dat een akkoordloos vertrek van de Britten op rellen uitloopt. Het is opmerkelijk omdat May eerder had gezegd sociale onlusten te verwachten in het geval een tweede referendum uitloopt op het terugdraaien van Brexit.

Ambtenaren hebben plannen om de koninklijke familie indien nodig naar een veilige locatie te brengen. Volgens brexiteer Jacob Rees-Mogg is dit een nieuwe fase van Project Angst van een behoudend, eurogezind ambtenarenapparaat. ‘De zogenaamde parachutesprong van Hare Majesteit bij de Olympische openingsceremonie was een erg goede grap - dat geldt niet voor een Brexit-gerelateerde blauwdruk voor het nadoen van het vertrek van de Amerikanen uit Saigon.’

De 93-jarige Elizabeth had onlangs tijdens een bezoek aan het Women’s Institute haar onderdanen gevraagd ‘raakvlakken’ te zoeken en elkanders meningen ‘te respecteren’. Ze noemde de term Brexit niet, maar daar ging het wel over. May ondertussen probeert haar akkoord te redden door geld te beloven aan kiesdistricten die ‘leave’ hebben gestemd. Ze wil de nationale eenheid bevorderen, maar volgens critici is het poging tot omkoping.

Ondanks de Brexit-turbulentie heeft de Conservatieve regering, zo is gebleken uit een kiezersonderzoek voor de krant The Observer, haar voorsprong in de peilingen op de Labour-oppositie flink weten te vergroten.