Weer tegenslag staatssecretaris Knops: verhuizing Algemene Zaken naar Catshuis afgeblazen

Minister-president Mark Rutte voor een werkdiner op het Catshuis. Beeld ANP

Voor Knops is het de zoveelste tegenvaller in het slepende dossier van de verbouwing van het Binnenhof. Vertragingen en kostenoverschrijdingen volgen elkaar in rap tempo op. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Knops vrijdag dat hij verwacht volgende maand duidelijkheid te kunnen geven over nieuwe tijdelijke huisvesting voor Algemene Zaken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de daadwerkelijke werkzaamheden aan het Binnenhof nog dit jaar zouden beginnen. De Eerste Kamer en Tweede Kamer verhuisden eerder dit jaar voor een periode van minstens vijf jaar naar respectievelijk een voormalig pand van de Hoge Raad en het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de tweehonderd ambtenaren van Algemene Zaken is nog steeds geen onderkomen gevonden.

Het Rijksvastgoedbedrijf had van de gemeente Den Haag de benodigde vergunningen gekregen voor de bouw van een prefab ministerie in de tuin van het Catshuis. Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat er ‘geen juridische beletselen’ leken te zijn voor het verhuisplan maar dat er na een storm van protest samen met de gemeente gezocht is naar alternatieven.

Tevreden

De Haagse gemeenteraad nam in juli unaniem een motie aan waarin wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling) werd opgedragen verleende vergunningen weer in te trekken. Volgens Mulder, oud-Kamerlid van de VVD, zou dat tot juridische complicaties leiden. ‘Zo’n besluit houdt geen stand bij de rechter’, zei Mulder indertijd.

Nu laat hij in een reactie weten dat hij tevreden is met de beslissing van Knops om af te zien van tijdelijke huisvesting naast het Catshuis. ‘Ik ben voor de omwonenden blij dat het ministerie van Algemene Zaken niet naar het Catshuis komt’, zegt de wethouder. Hij zegt de afgelopen maanden ‘goed overleg’ met het Rijksvastgoedbedrijf te hebben gehad over alternatieve locaties. Welke dat zijn is vooralsnog onduidelijk.

Volgens omwonenden was aantasting van de tuin van het Catshuis (onderdeel van het beschermde park Sorghvliet) helemaal niet nodig omdat er pal bij de ambtswoning van de premier een kantoorpand leeg staat dat als tijdelijk onderkomen voor Algemene Zaken dienst zou kunnen doen.