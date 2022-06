Weer stijgen de coronacijfers in aanloop naar de zomervakantie. Moeten we ons zorgen maken?

Bij een GGD-testlocatie in Arnhem wacht een medewerker begin juni op mensen met klachten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Besmettingscijfers zeggen nog minder dan voorheen

Het aantal positieve testen is altijd al een erg ruwe graadmeter geweest voor de verspreiding van het coronavirus. Nu sinds 11 april GGD-testen alleen nog maar worden aangeraden voor kwetsbaren en ouderen, komen de meeste besmette personen niet meer voor in de RIVM-grafieken.

Toch valt op dat de trend omhoog gaat. De afgelopen maand is het aantal positieve testen opgelopen van minder dan duizend naar bijna 5 duizend per dag – bijna evenveel als in oktober vorig jaar, toen iedereen met klachten nog werd gevraagd naar de teststraat te gaan. Het virus waart dus vrijwel zeker een stuk meer rond dan vorig najaar.

Een andere aanwijzing voor een uitbraak zijn de rioolwatermetingen. Sinds september 2020 meet het RIVM hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Dat zijn er nu 1.237 (x 100 miljard) per 100 duizend inwoners. Hier zegt een vergelijking met eerdere golven meer dan de besmettingscijfers, omdat het aantal virusdeeltjes niet afhankelijk is van testgedrag en testbeleid. Alleen in de eerdere omikrongolven (eind december en maart) vond het RIVM meer deeltjes in het rioolwater dan nu. In de allereerste coronagolf werd het rioolwater nog niet onderzocht.

In ziekenhuizen een stuk minder patiënten

De ziekenhuiscijfers zijn een achteruitkijkspiegel. Over het algemeen neemt pas een week of twee na een uitbraak het aantal patiënten flink toe. Begin juni steeg het aantal ziekenhuispatiënten voor het eerst weer licht, na een vrijwel onafgebroken daling sinds half maart.

In de ziekenhuizen liggen nu 727 coronapatiënten, een stuk minder dan in eerdere coronagolven, toen er geregeld 2- tot 3 duizend patiënten waren opgenomen. Maar het patiëntenaantal is ruimschoots verdubbeld in een maand tijd, en het is flink hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Toen lagen er nog geen 350 coronapatiënten in het ziekenhuis. De meeste besmette patiënten zijn opgenomen vanwege corona, ongeveer eenderde is ‘toevallig besmet’ en is voor iets anders in het ziekenhuis.

Opvallend is de relatieve rust op de intensive care. Met 35 patiënten is de ic-bezetting nu veel lager dan in eerdere golven. In eerdere golven had meer dan een kwart van de ziekenhuispatiënten intensieve zorg nodig, nu is dit maar ongeveer 1 op de 20 opgenomen covidpatiënten.

Internationaal nog geen strenge maatregelen

Portugal was de Europese voorloper in deze coronagolf, maar daar neemt het aantal besmettingen inmiddels weer af. Elders in Europa zijn vrijwel overal meer besmettingen gemeld dan vorige week. Als de situatie in Nederland zich parallel ontwikkelt aan die in Portugal, dan zou binnenkort een stabilisering van de cijfers te zien moeten zijn. De BA4 en BA5 subvarianten lijken op eerdere omikronuitbraken: een korte maar heftige besmettingspiek, maar relatief minder ernstig zieken dan bijvoorbeeld tijdens de deltapiek eind november.

Strenge maatregelen lijken dan ook nergens in Europa op de agenda te staan voor deze zomer. Wel is het mondkapje, inmiddels zeldzaam in Nederland, in veel vakantielanden nog in het straatbeeld te zien. In Spanje, Portugal, Italië en delen van Duitsland is een mondkapje in het openbaar vervoer en in zorginstellingen verplicht.