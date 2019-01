Weer rellen in Parijs bij protesten: ‘gele hesjes’ dringen ministerie binnen en bokser op de vuist met politie

Een demonstrant op een barricade in Parijs, zaterdag. Beeld AFP

Een woordvoerder van de Franse regering moest door een achterdeur uit zijn kantoor ontsnappen toen een groep ‘gele hesjes’ was binnengedrongen op het terrein van het overheidsgebouw waar hij werkte. De demonstranten hadden met een heftruck de deur opengebroken. Ze braken ook een aantal ruiten en beschadigden een aantal auto’s.

Les caméras de surveillance du ministère ont enregistré l'attaque des bureaux de Benjamin Griveaux ce samedi soir. pic.twitter.com/55THDY0O4S BFMTV

In het gebouw zetelt het ministerie voor Relaties met het Parlement. De gele hesjes zouden ook geprobeerd hebben om bij andere ministeries naar binnen te komen, maar dat is niet gelukt. Volgens de gevluchte woordvoerder, Benjamin Griveaux, was niet hijzelf het doelwit van de betogers, maar ‘de Republiek en haar instituten’.

Op een voetgangersbrug, in het centrum van de stad, kwam het tot een confrontatie tussen de politie en een groep demonstranten. Beelden van één demonstrant die op de vuist gaat met een politieman gingen via sociale media rond: hij weet een hele groep agenten met geweld terug te dringen. Op een andere video schopt hij een politieman die op de grond ligt tegen het hoofd. Enkele uren later twitterde politievakbond SCPN dat de identiteit van de man is achterhaald en dat hij een professionele bokser blijkt te zijn. ‘Voor een bokser heeft u weinig respect voor de regels. Wij zullen u de regels van het strafrecht leren kennen.’

A puño limpio hicieron retroceder a la policía en Francia:

En una nueva jornada de protesta de los #GiletsJaunes, mientras la policía reprimía en el puente peatonal Leopold-Sedar-Senghor, París, un boxeador (identificado como Christophe Dettinger) ayudó a repeler la represión 👊🏽 pic.twitter.com/dA6ZK6zZ8Y Vagabundo ilustrado

Behalve in de Franse hoofdstad gingen mensen in onder andere Marseille, Bordeaux, Toulouse en Lyon ook de straat op, meldt de krant Le Parisien, en ook in deze steden vonden ongeregeldheden plaats. President Emmanuel Macron veroordeelde het geweld en drong aan op ‘een debat, en een dialoog’.

De opkomst bij de protesten was zaterdag wel een stuk lager dan enkele weken geleden. In heel Frankrijk gingen er zo’n 50 duizend gele hesjes de straat op, terwijl dat aan het begin van de protesten, op 17 november, nog bijna 300 duizend waren. Vorige week waren er overigens nog minder mensen op de been.

Stijgende kosten levensonderhoud

Mensen demonstreren tegen de stijgende kosten van hun levensonderhoud, maar vooral tegen de regering en president Macron, omdat deze volgens de ‘gele hesjes’ alleen oog heeft voor de belangen van de elite, en zich niets zou aantrekken van het gewone volk. De beweging schreef voorafgaand aan het protest in een open brief aan Macron dat de ‘hesjes’ bereid zijn ‘nog veel verder te gaan’.

Eerder deze week werd het boegbeeld van de Franse protestbeweging, Eric Drouet, korte tijd vastgehouden vanwege een demonstratie waar geen toestemming voor was.

Demonstranten in Rouen, Normandië. Beeld AFP

De politie vuurt traangas af naar betogers in Rouen. Beeld AFP

En demonstrant in Parijs. Beeld AFP

Beeld AFP