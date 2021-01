(Weer) Procedure voor impeachment Trump gestart

Demonstranten houden een banner vast waarmee ze oproepen tot het afzetten van President Donald Trump. Beeld AFP

Hiermee zou Trump de eerste president worden tegen wie binnen één ambtstermijn twee afzettingsprocedures zijn begonnen. Volgens parlementsvoorzitter Nancy Pelosi kan er woensdag al gestemd worden over het opstarten van de procedure.

De aanklacht reikt verder dan alleen het ophitsen van demonstranten, wat vorige week woensdag leidde tot de bestorming van het Capitool. Het document verwijst ook nadrukkelijk naar het onder druk zetten van de gouverneur van Georgia om de verkiezingsuitslag in de staat te annuleren.

Onbekwaam

De Democraten probeerden maandag ook via een spoedresolutie aan Mike Pence te vragen om een beroep te doen op het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet. Hiermee kunnen Pence en de overige kabinetsleden Trump snel uit zijn functie zetten, als zij oordelen dat de president niet bekwaam is om zijn taken uit te voeren. Het verzoek om een snelle behandeling werd door de Republikeinen echter geblokkeerd, en de stemming staat nu op de agenda voor dinsdag. Zelfs als de resolutie dan wel wordt goedgekeurd, is het onwaarschijnlijk dat Pence vervolgens daadwerkelijk gebruikmaakt van het 25ste amendement.

Ingewikkeld en tijdrovend

De afzettingsprocedure (impeachment) die nu is gestart, is een ingewikkelde, tijdrovende procedure. Eerst moet er een meerderheid worden gevonden in het Huis van Afgevaardigden. Dat krijgen de Democraten waarschijnlijk wel rond, maar daarna moet twee derde van de Senaat er ook nog mee instemmen. Dat betekent dat de Democraten gesteund moeten worden door ten minste zeventien Republikeinen - en die kans is klein.

Als het aan de top van de Democratische Partij ligt, is de stemming in de Senaat pas over honderd dagen. Trump is dan allang geen president meer, dus hem afzetten kan dan ook niet meer. Er blijft tegen die tijd wel ruimte over om te voorkomen dat Trump ooit nog president mag worden. Voor die stemming is slechts een ‘simpele’ meerderheid nodig van 51 senatoren en die hebben de Democraten sinds vorige week.