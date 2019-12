Weer onrustig in Duindorp: ‘Het is allemaal de schuld van Scheveningen’

Voor de derde avond op rij was het maandag onrustig in Duindorp. Er is grote woede omdat het vreugdevuur dit jaar niet doorgaat. Er waren dertien arrestaties.

Om 20.15 uur klinkt een doffe knal door Duindorp. Het is niet het eerste vuurwerk dat deze maandagavond te horen is in de Haagse wijk aan het Zuiderstrand, maar een ME’er in de Tesselsestraat trekt wel zijn conclusies.

‘Mensen, het gaat beginnen’, zegt de agent met wapenstok en schild in de aanslag tegen omwonenden die achter zijn rug een glimp proberen op te vangen van de rook bij de Pniëlkerk. ‘Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om honderd meter naar achteren te gaan.’

Het is de derde avond op rij onrustig in Duindorp. Er heerst grote onvrede omdat er deze jaarwisseling geen vreugdevuur wordt gebouwd op het strand. De organisatie gooide vrijdag de handdoek in de ring - de gemeente heeft volgens de bouwers onmogelijke eisen gesteld. De bouwers in Scheveningen hopen dat ze dinsdag toch nog een vergunning krijgen voor een vuurstapel van tien bij tien bij tien meter - de maximale grootte.

Rond het Tesselseplein, het hart van Duindorp, heeft zich aan het begin van de avond een groep van tussen de vijftig en honderd man verzameld. Er is vuurwerk afgestoken. Intussen heeft de politie het pleintje afgegrendeld. Er komen vijf straten op het pleintje met portiekwoningen uit. Bus 22 rijdt om - het bushokje ligt bovendien aan diggelen.

De zondagavond uitgebrande snackcar Melissa in Duindorp bij de keerlus van tram 12. Beeld Bart Dirks

Een ME’er begeleidt twee dames naar de ingang van hun portiek. ‘Lagen die stenen er altijd al uit?’, vraagt hij, wijzend aan een stuk of veertig ontbrekende stenen.

‘Nee, die zijn er gisteravond uitgehaald.’

‘Oh, dat dacht ik al.’

Iets verderop raapt een agent rondslingerende stenen op en gooit ze in een prullenbak. Tegen verslaggevers: ‘Let u wel op uw veiligheid, want ze lopen ook op de daken.’

Schroeilucht

Een politiehelikopter cirkelt rond, er hangt een penetrante schroeilucht in heel Duindorp. Uit een groot aantal ondergrondse afvalcontainers komt grijs-zwarte rook. De brandweer komt niet blussen. Wel worden bij de Pniëlkerk in de Tesselsestraat drie rode containers van sloopaannemer Knijnenburg geblust, om te voorkomen dat de leegstaande kerk zelf in brand vliegt. De eigenaar van de kerk, die er appartementen gaat bouwen, hoopt de kerk vanwege de onrustige situatie nog voor de jaarwisseling tegen de vlakte te hebben.

‘Wat een teringbende, ze zijn gewoon d’r eigen dorp naar de klote aan het helpen’, zegt een vrouw die schuin tegenover de brandende containers bij de Pniëlkerk woont. ‘Maar voor hun eigen deur doen ze het niet’, zegt haar buurvrouw.

Groepjes jongeren met zwarte jassen en mutsen op, spelen intussen kat-en-muis met de politie. Het is onoverzichtelijk in de donkere, smalle straatjes, grenzend aan de duinen. ‘Kankermoffen!’, klinkt het in de verte, gevolgd door weer een knal.

Brand in containers bij de Pniëlkerk in Duindorp. De kerk wordt gesloopt. Beeld Bart Dirks

De sfeer is opnieuw grimmig, nadat zondagavond in Duindorp ook al dertien mensen zijn aangehouden vanwege openlijke geweldpleging en vernieling, onder wie een 9-jarige jongen. Hij liep volgens een woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes ‘te zwaaien’ met een ‘fles met een brandbare vloeistof’.

‘Wat een onzin!’, zegt een mevrouw van in de zestig die maandagavond in de Schiermonnikoogsestraat bij haar tuinhekje poolshoogte neemt. ‘Ze zeggen dat die jongen diep in de nacht buiten was, maar het was gewoon in de vooravond. Hij werd tegen de muur gezet en gefouilleerd. Nergens voor nodig. De media blazen het op.’

Scheveningen

‘Het is allemaal de schuld van Scheveningen, maar daar hoor je niemand over’, zegt haar man, terwijl er een ME-busje passeert. ‘En nu gaat het weer alleen over Duindorp, dat wij racisten zijn. Terwijl Scheveningen het heeft verpest, ook voor mijn kleinzoon.’

Het was de vuurstapel in Scheveningen die vorige jaarwisseling de vonkenregen veroorzaakte en leidde tot tientallen brandjes in Scheveningen dorp. Een paar honderd meter zuidelijker, op het strand van Duindorp, ging het wel goed. Maar ook hier was de vuurstapel hoger dan afgesproken - al ontkennen de organisatoren overigens dat er afspraken waren gemaakt in een convenant.

‘Die jongens hebben niks hier’, zegt de vrouw in de Schiermonnikoogsestraat. ‘De binnenstad heeft alles en hier hebben die gasten nog geen clubhuis.’ ‘En nu hebben ze ook nog het vreugdevuur afgepakt’, zegt haar man. ‘Hij heeft er geen goed aan gedaan.’

Hij, dat is Johan Remkes, die vorige week dinsdag al liet weten dat het ‘zeer twijfelachtig’ was of de vreugdevuren konden doorgaan. Volgens de waarnemend burgemeester hebben de organisatoren weliswaar ‘hard gewerkt’ om alle benodigde stukken bij elkaar te krijgen, maar is er ‘geen sprake van een aantoonbare professionele organisatie’. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich bij die conclusie aangesloten.

Rond 21.45 uur lopen de ME’ers die de Pluvierstraat afgrendelen van het Tesselseplein plotseling vijftig meter naar voren, tot aan de Rottumsestraat. Agenten in burger - zwarte kleding, zoals veel jongeren op straat - zijn al voor ze uitgelopen; mogelijk is het een arrestatieteam.

Pluvierstraat, Duindorp, maandagavond. Beeld Bart Dirks

‘Het is oorlogsgebied, dit gaat nergens meer over!’, klinkt het uit een van de vele openstaande ramen. De verrichtingen van de ME worden gefilmd en becommentarieerd.

Om 22 uur trekken de agenten zich even plotseling weer terug naar het Tesselseplein. Vier minuten later vertrekken een stuk of zes busjes van het plein. Even later duiken ze weer op in de Zeezwaluwstraat, om zich vervolgens terug te trekken aan de rand van Duindorp, waar het nog steeds druk is op straat.

Dertien aanhoudingen

Dertien aanhoudingen meldt de politie kort na middernacht. Een agent heeft een vuurwapen getrokken toen een auto met hoge snelheid in zijn richting reed, maar er is volgens een woordvoerder van de politie niet geschoten.

De politie houdt mensen aan in Duindorp op maandagavond. Beeld Regio15

De organisatie in Duindorp mag dan hebben besloten geen vreugdevuur te bouwen, in Scheveningen hopen ze nog dat ze dinsdag alsnog een vergunning krijgen van de gemeente. ‘Als het in Scheveningen toch mag doorgaan, dan wordt het hier helemaal bal’, voorspelt een man in de Wieringsestraat, aan de rand met de duinen. Hij gooit een emmer water over een rokende afvalcontainer. ‘Maar het wordt sowieso nog erger. Dit zal zo doorgaan tot 31 december. Ze zijn allemaal doorgesnoven en opgefokt. Maar ergens snap ik die jongens wel.’