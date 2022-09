Weer nieuwe aanhouding in onderzoek naar opdrachtgever(s) moord Peter R. de Vries

De bloemenzee vorig jaar op de plek waar Peter R. de Vries werd neergeschoten. Beeld Joris van Gennip

Justitie verdenkt de aangehouden Pool ervan te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Volgens het OM woonde de man tijdens de aanslag in Rotterdam. Peter R. de Vries, misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van Marengo-kroongetuige Nabil B., werd vorig jaar op 6 juli neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Twee verdachten van het daadwerkelijke uitvoeren van de aanslag op De Vries, de vermoedelijke schutter en chauffeur, werden op de dag van de aanslag aangehouden. Het gaat om de 22-jarige Delano G. en de 36-jarige Kamil E., eveneens van Poolse komaf. Tegen hen is in juni een levenslange gevangenisstraf geëist. Na nieuwe ontwikkelingen en aanhoudingen werd hun strafzaak heropend. Op 3 november beslist de rechtbank in Amsterdam of de zaak in zijn geheel of gedeeltelijk moet worden overgedaan.

Tweede strafzaak

Het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries wordt behandeld in een afzonderlijke strafzaak. De arrestatie van maandag komt voort uit het onderzoek in deze zaak.

Eerder al werd de vermoedelijke aanstuurder van Delano G. en Kamil E. gearresteerd. Dit is een 27-jarige Poolse man, Krystian M. Op dezelfde dag werden in Spanje en Curaçao ook twee verdachten opgepakt wegens betrokkenheid bij de aanslag. De eerste (voorbereidende) zitting van deze drie mannen is op 13 oktober.