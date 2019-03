Weer neemt het Lagerhuis Ruttes onzekerheid niet weg

Goedemiddag,

29 maart was de dag waarop Mark Rutte dacht het Verenigd Koninkrijk definitief te kunnen uitzwaaien. In plaats daarvan zag hij zijn wanhopige ambtsgenoot Theresa May vandaag voor een derde keer struikelen - en het einde is nog niet in zicht.

In Den Haag kampte staatssecretaris Blokhuis met problemen van een geheel andere orde: coalitiegenoot CDA dwong hem een persconferentie af te blazen na miscommunicatie over de maatschappelijke diensttijd.

BREXIT, BREXIT, BREXIT

Rutte ziet May opnieuw struikelen

29 maart. Tja, 29 maart. De datum die premier Mark Rutte ‘al twee jaar in de agenda had staan’ als de dag waarop het Verenigd Koninkrijk zich definitief van de Unie zou losrukken en de wereldzeeën zelfstandig ging bestrijken. Op zijn wekelijkse persconferentie, ver van de chaos in Westminster, legde Rutte vandaag het hoofd in de schoot. 29 maart is niet Brexit Day geworden. ‘En de onzekerheid zou na vandaag kunnen aanhouden.’

Al twee keer stemde het Lagerhuis tegen de Brexit-deal van Theresa May, vandaag ging de Britse premier op voor een derde poging. De kansen waren vooraf klein dat het dit keer wél zou lukken, al sprak Rutte vooraf - tegen beter weten in - nog zijn hoop uit op een goede afloop. ‘Het wordt spannend, dus fingers crossed.’

Heel spannend werd het niet. Een half uur na Ruttes hoopvolle woorden verwierp het Lagerhuis het voorstel voor een derde keer: 286 MP's stemden voor, 344 tegen. Meteen na de stemming riep Labour-leider Corbyn de premier op om te stappen, maar May wil maandag verder praten. Daarmee komt voorlopig geen einde aan jaren van beloftes, teleurstellingen, nieuwe beloftes, schorre stemmen, schreeuwerige debatten en houterige dansjes.

Almost 3 years since the referendum, and May has pledged to stand down, if her deal gets through.



How on Earth did we get here?



This is her 3 years, in 3 minutes...#VictoriaLIVE https://t.co/HziiEUSPb7 pic.twitter.com/NIB8M1RYZI Victoria Derbyshire

OPROEP VAN DE DAG

‘Stop verengelsing in hoger onderwijs’

‘Er is een reëel risico dat ons land binnen enkele jaren hoofdzakelijk Engelstalige universiteiten kent, met hier en daar nog wat restjes Nederlands.’

Het is een benauwend toekomstbeeld dat Adriaan van Dis, Frits Bolkestein, Job Cohen en zo’n 180 andere ‘prominenten’ vandaag schetsen in de Volkskrant. In een opiniestuk trekken de schrijvers, hoogleraren en Bekende Nederlanders ten strijde tegen de oprukkende verengelsing van het hoger onderwijs. De grens is bereikt of zelfs al ver overschreden, waarschuwen zij, en daarmee wordt de hele Nederlandse taal ondermijnd.

Aanleiding voor de noodkreet is een door onderwijsminister Van Engelshoven voorgenomen aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs. Daarin wil zij opnemen dat instellingen onderwijs in een andere taal mogen aanbieden als dat een ‘meerwaarde’ heeft ten opzichte van het Nederlands. Van Engelshoven wil er wel streng op toezien dat universiteiten en hogescholen om de juiste reden overstappen op een andere taal.

Toch vrezen de ondertekenaars dat zij de deur verder openzet voor verengelsing. Nu al wordt bijna driekwart van de masteropleidingen in het Engels gegeven. Natuurlijk is een goede beheersing van die taal onmisbaar, zeggen de prominenten. ‘Dat betekent echter niet dat we afscheid zouden moeten nemen van onze eigen taal.’

NIEUWS VAN DE DAG

Ban op protest voor abortuskliniek

Het moet afgelopen zijn met de ‘kwalijke en soms smakeloze’ acties van activisten buiten abortus-klinieken. In het AD zegt minister De Jonge (Volksgezondheid) dat hij gemeenten steunt die bufferzones instellen om anti-abortusactivisten op afstand te houden. Op diverse plekken in Nederland krijgen vrouwen bij de ingang te horen dat ze ‘een moordenaar’ zijn en wordt ze verteld dat ze ‘spijt zullen krijgen van hun besluit’.

De activisten zijn niet onder de indruk en kondigen aan hun acties te zullen verharden. Want: ‘Abortus is moord'. Ze krijgen steun van Kees van der Staaij, SGP-voorman en fel tegenstander van abortus. ‘Zie veel grote woorden over incidenten met wakers bij abortusklinieken. Doet onrecht aan veel mensen die vreedzaam opkomen voor ongeboren leven. Politiek Den Haag staat altijd pal voor recht op betoging. Laat dat nu niet anders zijn.’

Zie veel grote woorden over incidenten met wakers bij abortusklinieken. Doet onrecht aan veel mensen die vreedzaam opkomen voor ongeboren leven. Politiek Den Haag staat altijd pal voor recht op betoging. Laat dat nu niet anders zijn.https://t.co/ATHlv5DISN Kees van der Staaij

EN DAN DIT NOG

De prijzige plannen van Forum

Een belastingvrije voet van 20 duizend euro, een lager eigen risico, de pensioenleeftijd naar 66. Stuk voor stuk prachtige plannen uit het programma van Forum voor Democratie, maar wat moet dat allemaal wel niet kosten? De Correspondent, gewoon vanuit Nederland, zette alles op een rijtje en kwam tot de lieve som van 129 miljard euro. De opbrengsten die daar tegenover staan? 62 miljard euro. Dat wordt overuren draaien in de gelddrukkerij.

Miscommunicatie in het kabinet

Het leek staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie, Volksgezondheid) zo'n goed idee: een naamswijziging voor de maatschappelijke diensttijd, die geen beste reputatie geniet onder jongeren. De feestelijke persconferentie moest hij echter afblazen: het CDA, geestelijk vader van de diensttijd, bleek niet ingelicht en trok op het laatste moment aan de rem. Of zoals Blokhuis’ woordvoerder het verpakt: ‘We zijn er nog niet helemaal klaar voor.’

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP

