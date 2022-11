Weer moet Georgia stemmen over de toekomst van heel Amerika

Amerikaanse kiezers brengen hun stem uit in de Joan P. Garner-bibliotheek in Atlanta, Georgia. Beeld Rory Doyle voor de Volkskrant

Ryshan Bagwell (43) werd er knettergek van: sms’jes, mails, belletjes. De afgelopen weken werd hij de hele dag belaagd. ‘Ga je stemmen? Ja? Op wie dan? Nee! Stem op die!’ Niet eerder had hij als kiezer zo’n intense campagne ervaren als deze midterms, hier, in de staat Georgia. ‘Zo vuil ook. Gatver.’

Zijn telefoon voelde besmet. Dus het eerste wat hij deed nadat hij dinsdag in en rond de hoofdstad Atlanta zijn stem had uitgebracht: ‘Elk politiek bericht van de afgelopen maanden verwijderen.’ Maar toen kwam het nieuws: een nieuwe ronde. Hij kreunt. ‘Alles begint weer opnieuw.’

Welke partij de macht grijpt in de Amerikaanse Senaat, is nog altijd onduidelijk. In twee woestijnstaten wordt nog geteld. Volgens de huidige stand zou Arizona naar de Democraten gaan en Nevada naar de Republikeinen. Dat zou van Georgia de beslissende zetel maken.

De Republikein Herschel Walker en de Democraat Raphael Warnock eindigden hier, na een polariserende campagne, allebei met ongeveer 49 procent van de stemmen. Een derde, onafhankelijke kandidaat sleepte 2 procent binnen. Voor winst is in Georgia een absolute meerderheid vereist. Dus volgt op 6 december een runoff election, net als na de verkiezingen van 2020.

De inwoners van Georgia zien er tegenop. De twee partijen zullen de volle kracht van hun landelijke campagnemachines loslaten op deze ene zuidelijke staat. Georgia besluit dan immers over de toekomst van het hele land. Een wekenlange politieke bliksemoorlog staat op uitbreken, gefinancierd met tientallen miljoenen dollars. ‘En het was hier al zo heftig’, verzucht Bagwell.

Moddergooien

Op het stembiljet staan straks twee christelijke zwarte mannen, geboren in Georgia – en daar houden overeenkomsten tussen Herschel Walker (60) en Raphael Warnock (53) wel op. De Democratische dominee Warnock werd in 2021, ook na een runoff, Georgia’s eerste zwarte senator. Tijdens de campagne kreeg hij steun van oud-presidenten Barack Obama en Jimmy Carter.

Herschel Walker is een voormalig American football-ster voor wie Donald Trump campagne voerde. De oerconservatief neemt keihard stelling tegen abortus, terwijl hij de verkiezingsleugens van de oud-president napraat.

Walkers campagne werd overschaduwd door schandalen. Hij blijkt niet-erkende kinderen te hebben. Hij wordt beticht van huiselijk geweld, bedreiging en stalking. En dan blijkt de conservatieveling in het verleden ook nog te hebben betaald voor een abortus. Het ene na het andere campagne-spotje van de Democraten hamert dat er bij de kiezer in.

De modder vliegt over en weer. Walker beticht ook zijn tegenstander van huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw na een ruzie hebben aangereden – de dominee ontkent. ‘What else is Warnock hiding?’, vraagt Walker zich af in een verkiezingsspotje. De partijen gaven al 258 miljoen dollar uit aan tv-reclame, meer dan in elke andere staat. Ze worden non-stop uitgezonden. Het belang van het Georgia ontgaat niemand in Washington D.C.

Het platteland

Dat deze twee diametraal tegengestelde kandidaten dinsdag hetzelfde presteerden, toont hoezeer deze staat tot op het bot is verdeeld. Georgia is een landbouwstaat met vruchtbare moerasgrond, katoenvelden, perzik-kwekerijen en welbeschouwd één metropool: Atlanta. Van de elf miljoen inwoners woont de helft rond de hoofdstad. Zo zijn ook de kiezers verdeeld. De verkiezingskaart van Georgia is een rode vlek met een blauw hart.

In Coffee County, 3,5 uur buiten Atlanta, zit Karina Bielke (51) een sigaret te roken op het bankje voor de supermarkt waar ze werkt. ‘Ik stem Walker’, zegt ze, net als driekwart van de kiezers in haar county. ‘Ach, die schandalen’, zegt Bielke. ‘Daar hij is hij nu toch eerlijk over?’

De partij overstijgt voor veel kiezers in Georgia de kandidaat. Toch is Walker beschadigd. Hij deed het aanzienlijk slechter dan Republikein Brian Kemp, verkozen tot gouverneur. En hij ontving 50.000 stemmen minder dan Warnock.

De 50 procent-regel

Dat er ondanks het hogere aantal stemmen voor de Democraat een nieuwe ronde komt, leidt met name onder zwarte kiezers tot frustratie. Beide kandidaten zijn zwart – maar dat geldt niet voor hun achterban. Volgens een peiling van NBC News stemde 70 procent van de witte kiezers op Walker. Van de Afro-Amerikanen koos 90 procent Warnock.

De runoff stamt nog uit de gesegregeerde jaren zestig. De regel was onder meer bedoeld om zwarte kandidaten moeilijker verkiesbaar te maken. De vrees was dat zwarte kiezers zich zouden verenigen achter één kandidaat. Een drempel van 50 procent is voor de minderheid moeilijk te slechten.

‘Welkom in Georgia’, zegt Ablemable Thomas (65). ‘In elke andere staat had Warnock gewoon gewonnen.’ In haar tuin in Atlanta staan meer Warnock-borden dan planten. ‘Ik was van plan ze weg te halen. Maar dat kan nog niet.’

Hollywood, niet Washington

Georgia staat dus op het punt opnieuw het strijdtoneel te worden van de landelijke politiek. Donderdag verschijnt het eerste politieke spotje alweer op tv: ‘Raphael Warnock hoort in Hollywood, niet in Washington.’ Zo oneerlijk zou hij zijn: een acteur.

De Democraten maken alvast 7 miljoen dollar vrij voor hun campagne. En ook de Republikeinen spekken de oorlogskas. Donderdagavond smeekt senator Lindsay Graham de kijkers van Fox News om te ‘geven, geven, geven’. ‘Ze maken Herschel kapot,’ zegt hij, ‘want ze willen niet dat zwarte mensen Republikein worden’.

Ablemable Thomas ziet op tegen de komende campagnetijd, maar ze staat klaar. Tientallen ‘Warnock’-borden heeft ze bijbesteld. Die passen niet meer in haar eigen tuin. Wel bij de buren. ‘Dit is niet meer alleen een stem voor Georgia’, zegt ze, ‘maar voor het hele land.’

In Coffee County pakt Karina Bielke het anders aan. ‘Black Votes Matter’ las een bord voor het stembureau. Daaraan voegde zij toe: ‘And white’.