Wéér moet de horeca dicht en wéér luidt de branchevereniging de noodklok

Naar alle waarschijnlijkheid moet de tap vanaf komend weekend om 7 uur ’s avonds dicht. Beeld ANP

Naar verwachting maakt het kabinet vrijdagavond bekend dat de horeca de komende drie weken eerder de deuren moet sluiten. In plaats van de huidige sluiting om middernacht, moet de tap om 7 uur ’s avonds dicht. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is het draagvlak van horecaondernemers voor het kabinetsbeleid inmiddels tot ‘het nulpunt gedaald’ en zullen veel ondernemers de nieuwe sluitingstijd niet respecteren.

De beperkende maatregelen komen vlak voor de drukke decembermaand, een tijd waarin de horeca doorgaans buffers kan opbouwen. Volgens directeur Dirk Beljaarts merken veel ondernemers sinds het uitlekken ervan al de gevolgen: personeelsfeesten, kerstborrels en nieuwjaarsreceptie worden massaal afgezegd. Hij spreekt dan ook niet van een ‘milde lockdown’ maar van ‘een doodsteek voor de branche’. Ook omdat diners met de nieuwe sluitingstijd niet meer mogelijk zijn.

Hij betwist bovendien de effectiviteit van de maatregel. Van de besmettingen is op dit moment 2,9 procent terug te leiden naar de horeca, dat is veel minder dan in de thuissituatie (al kan het wel goed misgaan áls het misgaat). ‘Als de kroeg om 7 uur dichtgaat, gaan mensen echt niet thuis een boek lezen met anderhalve meter op de bank, ze verplaatsen zich naar de thuissituatie, helemaal nu het buiten kouder wordt.’ Dat gebeurde overigens ook al met de nachtsluiting om 12 uur, zag de Volkskrant afgelopen weekend.

Noodklok

Het is niet voor het eerst dat de brancheorganisatie rept over faillissementen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Sinds de horeca in maart 2020 voor het eerst werd geraakt door beperkende maatregelen, heeft de brancheorganisatie herhaaldelijk de noodklok geluid. Toch bleven de gevreesde faillissementen en grootschalige protesten uit. Na de versoepelingen in het tweede kwartaal veerde de branche zelfs behoorlijk snel weer op, al was de omzet volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog altijd 35 procent lager dan voor het uitbreken van de coronacrisis.

Volgens Beljaarts is de situatie op dit moment nijpender omdat veel ondernemers eigen geld in hun zaak hebben gestopt en kampen met uitgestelde belastingen, schulden bij leveranciers en achterstallige huur. ‘Veel ondernemers hebben eerdere lockdowns misschien wel overleeft, maar technisch zijn ze failliet.’ Bovendien kwam vorige maand een einde aan de miljardensteun van het kabinet.

De vraag die nu in Den Haag op tafel ligt, is dan ook of er nieuwe steunmaatregelen nodig zijn. De Europese Commissie buigt zich op dit moment nog over een regeling voor de nachthoreca. Die zou bij meer dan 50 procent omzetverlies tot 85 procent van de vaste lasten vergoeden van ondernemers die te lijden hebben onder de nachtsluiting, zoals nachtclubs. Mogelijk kan die regeling worden uitgebreid voor alle ondernemer die te kampen hebben met omzetverlies.