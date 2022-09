Wéér meer Nederlanders dan verwacht overleden in augustus

Twee ouderen houden elkaars hand vast in de Riekerhof in Amsterdam-Slotervaart. De oversterfte vindt vooral plaats bij de alleroudsten, en bij mensen die in een zorginstelling wonen. Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

In totaal zijn dit jaar daarmee tot dusver haast zevenduizend Nederlanders meer overleden dan verwacht. Een aanzienlijk deel van hen zal zijn overleden aan de gevolgen van corona. Want hoewel de meeste mensen inmiddels zijn ingeënt of immuun zijn na infectie en de variant milder is geworden, overleden er de eerste vier maanden van dit jaar toch ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van corona, aldus het CBS.

Inmiddels lijkt de piek wel zo'n beetje voorbij. De oversterfte valt haast weer binnen de bandbreedte van wat nog toeval kan zijn, blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau.

De oversterfte ligt gevoelig, omdat wetenschappers niet goed grip krijgen op hoe het komt dat er al sinds eind maart meer Nederlanders overlijden dan in de jaren voor corona gebruikelijk was. Om dat precies te weten, zou men ook de vaccinatie- en testcijfers van het RIVM en de GGD’s moeten inzien. Die zeggen echter de cijfers vanwege privacyregels niet te kunnen vrijgeven.

Een doorn in het oog van onder meer kamerlid Pieter Omtzigt, die al in december met een motie opdracht gaf de zaak tot op de bodem uit te zoeken. ‘Je had een QR-code nodig, een bewijs dat je gevaccineerd was of besmet en genezen en iedereen mocht het zien. En nu mogen onderzoekers dat niet geanonimiseerd gebruiken voor onderzoek waarom er een oversterfte van tienduizenden Nederlanders is’, foetert het kamerlid op Twitter, na berichtgeving in de Volkskrant over de zaak.

Alleroudsten

In de oversterfte zit wel een patroon: de extra overlijdens zitten vooral bij de alleroudsten, en bij mensen die in een zorginstelling zoals een verpleeghuis wonen. Dat is een sterke aanwijzing dat corona de vertrouwde overlijdenspatronen onder oude mensen heeft verstoord, wellicht nog versterkt door de zachte winters en de smoorhete zomer. Corona is, net als griep, een virus dat vooral kwetsbare ouderen doodt.

Het totaal aantal coronadoden in ons land komt inmiddels op 44.214, meldt het CBS. De statistici baseren zich daarbij op de doodsoorzaken op het overlijdenscertificaat tot en met april: gegevens van latere maanden zijn nog niet beschikbaar. In april waren er in elk geval nog eens 893 sterfgevallen die het CBS toeschrijft aan corona. Al past daarbij een kanttekening: lang niet altijd is de doodsoorzaak van oude, kwetsbare mensen duidelijk aanwijsbaar.

De stevige oversterfte van juli en augustus kan te maken hebben met de hitte. In koelere, noordelijke landen was er minder oversterfte, en bekend is dat extreme zomerwarmte gevaarlijk kan zijn voor ouderen en zieken. Andere mogelijke oorzaken die met agusogen worden bekeken zijn het personeelstekort in de zorg en wellicht gemiste aandoeningen doordat veel controles, consulten en behandelingen tijdens corona werden uitgesteld.