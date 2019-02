Weer meer kinderen niet naar school, minister Slob maakt zich ‘grote zorgen’

Tim en Max gaan na het ontbijt naar Amsterdam. Daar is een school die de expertise biedt die aansluit op hun onderwijsbehoefte. Beeld Raymond Rutting/de Volkskrant

Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Onderwijs. En dat terwijl het ministerie met de scholen, leerplichtambtenaren en alle andere betrokkenen een zogenaamd ‘thuiszitterspact’ heeft gesloten met als doel dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit.

Maar dat doel wordt niet gehaald, aldus minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij zich ‘grote zorgen’ maakt. Vorig schooljaar zaten 4.479 jongeren drie maanden of langer thuis. Een jaar eerder waren dat er 4.212. Omdat het totaalaantal jongeren met leerplicht groeide, daalde het percentage.

Volgens Slob gaan er achter deze cijfers verschillende werelden schuil. ‘De getallen zijn niet eenduidig te interpreteren.’ Niet alle leerlingen in deze getallen zijn thuiszitters die extra begeleiding nodig hebben, aldus de minister. Een deel van de thuiszitters kampt echter wel met complexe problematiek, in zo’n geval zijn er vaak veel partijen bij betrokken. Het is soms lastig een plek te vinden op een geschikte school.

Slob wil nu extra maatregelen versneld invoeren. ‘Het staat als een paal boven water dat nog steeds te veel kinderen te lang thuiszitten zonder passend aanbod voor onderwijs of zorg. Hiermee worden kinderen geremd in hun ontwikkeling en deze situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost.’

De samenwerkingsverbanden waarin scholen overleggen waar een leerling het beste af is, worden bijvoorbeeld verplicht om een ‘doorbraakprojectleider’ aan te stellen: iemand die bij blijvende onenigheid de knoop doorhakt. Met het aanstellen van zo’n ‘doorbraakprojectleider’ wil Slob voorkomen dat er een patstelling ontstaat en een oplossing voor een kind uitblijft. Deze mensen moeten dit voorjaar al aan de slag in de regio’s waar de nood het hoogst is.

Hiermee neemt Slob het advies over van Marc Dullaert die in opdracht van de betrokken partijen oplossingen zocht om het aantal thuiszitters terug te dringen. De voormalige Kinderombudsman luidde in 2016 voor het eerst de noodklok. Hij constateerde dat er duizenden kinderen onnodig thuis zaten. Om dit probleem aan te pakken ondertekenden scholen, gemeenten en drie ministeries in juni 2016 het Thuiszitterspact. Dullaert – aangesteld als ‘aanjager’ hiervan – trof ‘een schizofrene situatie’ aan, zei hij destijds in een interview met de Volkskrant. ‘Op sommige plekken is het aantal thuiszitters in korte tijd gehalveerd. Op andere gaat het minder goed. Dat stoort mij, want het kan wel.’