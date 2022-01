Weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis, RIVM-meldingen missen 10 duizend besmettingen per dag

Verplegend personeel op de ic-afdeling van het Maastricht UMC. Het lijkt erop dat in Nederland de daling in het aantal opgenomen ic-patiënten tot staan is gekomen. Beeld ANP

Meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan vorige week, afname in ic-toestroom lijkt te stagneren

Het aantal opgenomen coronapatiënten groeit weer. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding meldt dat er woensdag 1.154 coronapatiënten in het ziekenhuis lagen, 6 meer dan de week ervoor. Het is voor het eerst sinds half december dat de ziekenhuisbezetting op weekbasis groeit.

Wel is de groei in de bezetting alleen nog zichtbaar op verpleegafdelingen, waar de opnamecijfers sinds vorige week oplopen. Hier lagen 905 personen met covid-19 op de verpleegafdeling, 59 meer dan een week terug. Op de intensive care is het aantal coronapatiënten gedaald, van 302 naar 249. De afname in de toestroom lijkt daar te stokken.

Doordat er woensdag 15 nieuwe opnamen zijn gemeld, is het zevendaags gemiddelde gestegen naar 11 per dag – even hoog als de week ervoor. Stagnatie zou niet verrassend zijn: de ic-cijfers lopen altijd iets achter op die van de verpleegafdeling.

RIVM meldt 10 duizend tests per dag te weinig

De dagelijkse besmettingscijfers van het RIVM geven een steeds vertroebelder beeld. Het lukt momenteel niet de grote hoeveelheid positieve tests te verwerken in de GGD-systemen en door te geven aan het RIVM. De afgelopen week zijn volgens GGD-cijfers gemiddeld 65 duizend personen per dag positief getest, terwijl het RIVM er 55 duizend rapporteerde. Ondanks de onderrapportage zijn de RIVM-cijfers niettemin in een week tijd met 55 procent gegroeid. Volgens het RIVM moeten nog zo’n 78 duizend positieve tests worden verwerkt.

Werkvloer bijna evenveel bezocht tijdens lockdown, weer drukker in winkels

Nederlanders gingen tijdens de recente lockdown maar iets minder vaak naar hun werk dan ervoor. Dit blijkt uit mobiliteitsgegevens van Google. Het aantal bezoeken aan de werkplek lag vanaf september tussen de 15 en 20 procent lager dan voor de pandemie. Nadat op 18 december een nieuwe lockdown was aangekondigd en ook de scholen dichtgingen, daalde dit percentage sterk, overigens pas vooral na het begin van de kerstvakantie. Twee weken later steeg het snel naar min 20. Tijdens de allereerste lockdown, in de lente van 2020, werd de werkvloer bijna 50 procent minder bezocht.

In de gegevens is ook zichtbaar dat niet-essentiële winkels weer zijn geopend. Tot 15 januari werden retail- en recreatielocaties zo’n 45 procent minder bezocht. In de week daarna steeg dit naar min 29 procent. Dat is lager dan voor de lockdown, omdat ook de horeca hierbij wordt meegerekend.