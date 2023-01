Weer is er een coronavariant: XBB.1.5. Wat betekent dat?

De nieuwe coronavariant komt niet uit China, maar uit de VS: ‘XBB.1.5’. De verspreiding gaat snel, ook in Nederland, maar heel ziek word je er niet van.

Een nieuwe variant: wat is er aan de hand?

‘De meest besmettelijke variant die we tot dusver hebben gezien’, zo noemde WHO-hoofdwetenschapper Maria van Kerkhoven de nieuwe variant ‘XBB.1.5’ vorige week. De variant is een kruising (vandaar de ‘X’) van twee eerdere omikronvirussen, met eigenschappen waardoor antistoffen hem minder goed kunnen vastpakken. Simpel gesteld: wie eerder corona had of is gevaccineerd, kan toch weer besmet te raken.

In oktober gaf XBB al een bescheiden uitbraak in Singapore. Die viel mee, omdat het virus als gevolg van zijn ongrijpbaarheid voor antistoffen ook minder goed aan menselijke cellen hecht. Inmiddels heeft het virus echter twee nieuwe mutaties ondergaan, waardoor hij neus- en keelcellen weer beter ‘pakt’. Met als gevolg een enorme opleving van infecties. Aan de Amerikaanse oostkust veroorzaakt XBB.1.5 inmiddels driekwart van alle coronagevallen.

Ook in Europa rukt de variant op. In ons land is XBB.1.5 inmiddels verantwoordelijk voor ongeveer een op de twintig infecties. ‘We houden hem nauwlettend in de gaten. Eerlijk gezegd kijk ik nog meer naar wat er gebeurt in de VS, dan naar China’, zegt arts-microbioloog Matthijs Welkers (Amsterdam UMC). ‘We zien dat de verspreiding toch wel snel gaat.’

Hoe ziek word je ervan?

Dat lijkt gelukkig mee te vallen. XBB.1.5 kan weliswaar listig ontsnappen aan de antistoffen, de ‘vorkjes’ van het immuunsysteem die virussen wegprikken uit de bloedbaan. Maar anders zit dat met de T-cellen, de immuuncellen die beschermen tegen ernstige ziekte.

‘Het is nog zeer de vraag of deze variant tot meer ziekenhuisopnames leidt’, zegt viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC) dan ook. In de VS belanden er momenteel weliswaar meer coronapatiënten in het ziekenhuis, ‘maar die toename zie je ook op plekken waar XBB níét dominant is’, zegt Koopmans. ‘Dat kan betekenen dat er andere factoren spelen, zoals het winterseizoen of de feestdagen.’

Anderzijds: een virus dat meer rondgaat, zal ook meer kwetsbare mensen bereiken die de pech hebben dat ze in het ziekenhuis belanden. En in ons land liggen nu al zo’n 900 coronapatiënten in het ziekenhuis. ‘We zitten al met veel grieppatiënten en patiënten met het rs-virus’, zegt Koopmans. ‘Dit komt er nog bovenop.’

Al die varianten: komt er nou nooit eens een eind aan?

‘Nee, nooit’, zegt Welkers beslist. ‘Geen virus is ooit opgehouden met evolueren. Dit zal altijd blijven doorgaan.’

Wél is de evolutie van het virus in een wat ander vaarwater terechtgekomen, signaleert hij. Aanvankelijk was het virus vooral bezig om steeds efficiënter mensen te kunnen besmetten. De laatste jaren, sinds er vaccins zijn en steeds meer mensen een infectie hebben doorgemaakt, draait de evolutie van het virus vooral om het vinden van manieren om onze immuniteit te ontwijken.

In een vlammend opiniestuk in The Washington Post roept de Amerikaanse hoogleraar microbiologie Eric Topol (Scripps Institute) op het virus goed te blijven volgen. ‘Het virus praat tegen ons, en vertelt ons dat het nog talloze manieren heeft om te evolueren’, aldus Topol. ‘Als XBB.1.5 één boodschap heeft, is het wel dat we niet onachtzaam kunnen zijn. We zijn allemaal moe. Maar we nemen het op tegen een kracht die dat niet is.’