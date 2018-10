Weer een schietpartij in Delft. Wat is er toch aan de hand in het stadje?

Het anders zo rustige Delft is het afgelopen jaar het toneel geweest van zeker zes schietpartijen, de laatste afgelopen maandag. Wat er precies aan de hand is, blijft vooralsnog onduidelijk. Maar de stad is het geweld nu echt zat.

Eerdere bijeenkomsten sloeg ze over, de eigenaresse van deze kleine, overvolle antiekzaak aan de Breestraat in Delft. Maar komende zaterdag gaat ze, geen twijfel. ‘Ik ben het nou wel een beetje zat’, zegt de vrouw, die niet met haar naam in de krant wil.

De bijeenkomst in kwestie: gemeente, politie en buurtbewoners bespreken het jongste schietincident in de binnenstad. Maandag 8 oktober was het opnieuw raak. Voor de deur van coffeeshop The Game in de Breestraat, schuin tegenover de winkel van mevrouw, werd een gewapende man neergeschoten door de politie. ‘Een bloody shame’, noemt de vrouw de reeks gewelddadige incidenten in haar straat afkeurend.

Voor zover het pittoreske Delft voorheen in verband werd gebracht met wapengeweld, was dat omdat vader des vaderlands Willem van Oranje hier in 1584 werd doodgeschoten. Maar het afgelopen jaar was de studentenstad in Zuid-Holland het toneel van zeker zes schietpartijen.

In mei en juni worden coffeeshops The Game en The Future in de Peperstraat (beide van dezelfde eigenaar) tot twee keer toe onder vuur genomen. Voor The Game gaat op 17 mei ook een handgranaat af. Bij een zonnestudio, een cadeauwinkel en een horecazaak gaan eveneens kogels door de gevel. Op 7 augustus wordt beroepscrimineel Karel Pronk op klaarlichte dag geliquideerd in het Kalverbos. Op 16 september werd The Game wederom beschoten.

Foto de Volkskrant

Veel vragen, weinig antwoorden

In hoeverre de incidenten met elkaar verband houden, is onduidelijk. Politie en justitie doen onderzoek, maar hebben nog weinig antwoorden – of weigeren deze wereldkundig te maken. Er zit één persoon vast die wordt verdacht van het gooien van de handgranaat in mei. Voor de liquidatie van Karel Pronk heeft de politie een verdachte op het oog, maar die is spoorloos.

Woensdag 10 oktober werd een 26-jarige Amsterdammer gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de beschieting op 16 september. Of hij ook een rol speelde in de gebeurtenissen van maandag 8 oktober, is onduidelijk. Hij werd pas gearresteerd na tips van kijkers van tv-programma’s Opsporing Verzocht en Team West. Ook persberichten van het OM over het geweld in Delft van het afgelopen half jaar, worden nog steevast vergezeld van de vraag om tips en getuigen.

Naar aanleiding van het incident in de Breestraat maandag, waarbij een 18-jarige jongen aan zijn schotwonden zou zijn overleden, heeft de politie besloten de twee coffeeshops permanent te bewaken. De witte terreinwagen met rood-blauwe strepen, die in de smalle Breestraat half geparkeerd staat op de stoep, valt uit de toon in de gezellige winkelstraat. Ook in de Peperstraat, een soortgelijke straat even verderop in de historische binnenstad, valt de bewakingswagen meteen op.

‘Het is een triest beeld’, zegt Peter Ruysch, voorzitter van de Stichting Centrum Management Delft (SCMD), een economisch samenwerkingsverband van ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. ‘Maar dit zegt weinig over deze straat of over Delft’, verzekert Ruysch voor de etalage van de stripboekenwinkel van de Breestraat. ‘Het is hier gezellig en dat blijft zo.’

'Dit hoort niet bij Delft'

De ondernemers in de twee winkelstraten zeggen zonder uitzondering dat de incidenten ‘niet bij Delft horen’, een frase die ook voor burgemeester Marja van Bijsterveldt een mantra is geworden. Ruysch: ‘Tegenwoordig lezen mensen over Delft in de krant en denken ze: wat gebeurt daar? Dit is Delft niet. Maar het geweld blijft wel terugkomen en nu is het echt genoeg.’

Gemeente, politie en OM geven hoge prioriteit aan het onderzoek, zegt burgemeester Van Bijsterveldt. Volgens haar kon de politie afgelopen maandag snel ingrijpen door de extra surveillance en het cameratoezicht, in combinatie met beveiliging door de coffeeshophouder zelf. Eerder was het beleid van de burgemeester om de beschoten zaken omwille van de openbare orde onmiddellijk te sluiten, al was het maar tijdelijk.

Dit keer blijft The Game gewoon open. Volgens Van Bijsterveldt sorteerde sluiting geen effect en bovendien zou het als een beloning voor de aanslagplegers kunnen worden gezien. Maar, zo werpt de winkelier van de antiekzaak tegen: ‘Hoe zit het dan met de veiligheid van omwonenden? Die coffeeshop hoort hier niet. Ze zeggen dat er regels zijn die de zaak het recht geven om hier te blijven. Maar dat wil ik zaterdag bij de bijeenkomst zwart op wit zien.’

Een restauranteigenaar in de Breestraat verwoordt eenzelfde gevoel. ‘Het geweld blijft terugkomen. En ze hebben geen antwoorden’, zegt de man (51), die al 15 jaar actief is in de straat. Ook hij gaat zaterdag naar de informatiebijeenkomst, voor het eerst. ‘We willen allemaal dat dit wordt opgelost.’

Geen wildwesttaferelen

Ondanks de reeks gewelddadige incidenten verwerpen de Delftenaren de suggestie dat hun stad is veranderd in het Wilde Westen. Een bewoonster van een huis aan de gracht tussen de Breestraat en de Peperstraat noemt nieuwsberichten met die strekking lachwekkend. ‘Ik las in één krant dat er in deze stad een drugsoorlog uitgevochten zou worden. Dat is wel heel boud.’

Ook zij wil niet met haar naam in de krant. Daarin verschilt ze niet van de winkeliers rond de coffeeshops, die ondanks alle onduidelijkheid over de toedracht van de schietpartijen de hand van de onderwereld zien in het geweld. ‘Het is een gevoelige zaak’, zegt de eigenaar van een kapperszaak een paar deuren naast The Game.

De restauranteigenaar in de Breestraat maakt de coffeeshopeigenaar geen verwijten. ‘Iedereen kent elkaar hier. We zijn allemaal kleine, zelfstandige ondernemers. Het is een soort familie. Hij hoort daar ook bij.’

Toch erkent hij dat de incidenten impact hebben. ‘Er heerst een gevoel van angst. Ik ben oplettender geworden.’ Een negatieve invloed op zijn omzet ziet hij vooralsnog niet. Zijn restaurant zat twee dagen na het laatste schietincident gewoon vol. ‘Ik heb slechtere woensdagen meegemaakt zónder aanslagen.’