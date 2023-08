Weer een nieuwe chipfabriek in Europa: Taiwanese chipgigant strijkt neer in Dresden

Luchtfoto van de chipfabriek van TSMC in Nanjing, Taiwan. Beeld Future Publishing via Getty Imag

De investering bewijst opnieuw de effectiviteit van de zogenoemde European Chips Act. Met 43 miljard euro aan overheidssubsidies en private investeringen doet Europa een poging om een lokale chipindustrie op te tuigen. Dat moet het huidige Europese marktaandeel van 9 procent verdubbelen naar 20 procent in 2030.

Het belang van chips voor de moderne economie is nauwelijks te overschatten. Vrijwel elk apparaat – van auto tot koelkast, smartphone tot gevechtsvliegtuig – bevat computerchips. Toch wordt het gros daarvan elders geproduceerd, vooral in China (produceert 24 procent van alle chips), Taiwan (21 procent) Zuid Korea (19 procent) en Japan (13 procent).

. Beeld .

De wereld leunt opvallend genoeg zwaar op één fabrikant, het Taiwanese TSMC. Zo produceert het bedrijf 90 procent van de meest geavanceerde chips. Nu Taiwan steeds opzichtiger wordt bedreigd door China, wordt gevreesd voor de leveringszekerheid.

Subsidiëren van chipindustrie

De Verenigde Staten trokken vorig jaar 52 miljard dollar uit voor het subsidiëren van hun chipindustrie, en Europa doet sinds april hetzelfde. Dat werpt z'n vruchten af. Dinsdag kondigde TSMC aan een fabriek te zullen bouwen in Duitse Dresden. Dat doet het via een Europese dochtermaatschappij ESMC, waar het 70 procent van bezit en 3,5 miljard euro in stopt. Ook Bosch, Infineon en de Nederlandse chipmaker NXP bouwen mee, die krijgen ieder 10 procent van de aandelen.

Met de bouw is in totaal 10 miljard euro gemoeid. De fabriek moet vanaf 2027 vooral chips voor de auto-industrie maken.

Begin juni kondigde ook de Amerikaanse fabrikant Intel aan een grote chipfabriek te gaan bouwen in Duitsland. Het bedrijf steekt ruim 30 miljard euro in de productiefaciliteit, wat volgens de Duitse regering de grootste buitenlandse investering ooit is. De fabriek krijgt 10 miljard euro subsidie van de Duitse regering.

Ook Nederland speelt een sleutelrol in de mondiale chipindustrie. ASML, het waardevolste bedrijf van Nederland, bouwt machines waar chipfabrikanten zoals TSMC vervolgens de chips mee maken. Het bedrijf uit Veldhoven is het enige bedrijf ter wereld dat zogenoemde EUV-machines kan maken. Onder druk van de Verenigde Staten mag het Nederlandse bedrijf deze geavanceerde apparatuur vanaf 1 september niet zomaar meer naar China exporteren.