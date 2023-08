Weer een misstap rond verbouwing asielhotel: gemeente Tubbergen geeft COA boete van 15.000 euro

Het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen. Beeld ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Albergen. Tijdens een controle kwam naar voren dat het COA de gevelplanken van het schuurtje op het terrein had gesloopt, zonder dat daarvoor een sloopmelding was gedaan. Ook was geen rapport overlegd over de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Eerder had de gemeente de bouwwerkzaamheden al deels stilgelegd, omdat het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet zonder benodigde vergunning. De juiste aanvraag is nu alsnog gedaan, laat het COA desgevraagd weten. Overige werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is, kunnen gewoon worden voortgezet.

Naar aanleiding van de tweede misstap legt de Twentse gemeente Tubbergen het COA nu een boete op van 15.000 euro. Bij nog een overtreding moet het COA het dubbele bedrag betalen. ‘Het COA heeft dit azc gekocht en zoals iedere eigenaar heb je bepaalde vergunningen nodig’, aldus de woordvoerder. ‘Omwonenden kijken mee. Zoals zij zich aan de wet moeten houden, moet het COA dat ook.’ De gemeente laat weten dat het contact met het COA verder goed is, en dat er van enige onenigheid geen sprake is.

Om tafel

Het COA ‘erkent dat het fouten heeft gemaakt’, zegt een woordvoerder. Om die in de toekomst te voorkomen, gaat het COA weer met de gemeente om tafel.

Ruim een jaar nadat Albergen een asielzoekerscentrum kreeg opgelegd – als eerste plaats in Nederland – heeft het dorpje nog altijd geen opvang. In juni bleek al dat de gemeente de ontbrekende omgevingsvergunning niet had goedgekeurd, omdat de aanvraag niet compleet was. De komst van het azc in het Overijsselse dorpje zorgt sowieso vanaf het eerste moment voor kopzorgen: er volgden racistische uitingen, brandstichting en de oud-eigenaar van ’t Elshuys, het pand dat wordt omgebouwd, moest onderduiken.

In maart volgend jaar zullen de eerste asielzoekers hun intrek nemen in het azc, verwacht de gemeente. Het COA noemt die datum een ‘haalbare kaart’ en zegt er blij mee te zijn. In het gebouw is plaats voor honderdvijftig asielzoekers, de helft van de driehonderd plekken die staatssecretaris Van den Burg aanvankelijk beoogde. Zij mogen daar maximaal tien jaar verblijven.