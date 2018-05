Weer een maatregel van Obama teruggedraaid: Regering Trump berooft beer en wolf in Alaska van federale bescherming

Ryan Zinke heeft een opgezette beer in zijn bureau in Washington, en koppen van een bizon en een eland. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken is dus de juiste man om namens president Trump de regels voor de jacht op federaal land te herzien, nu in Alaska.

Met de vandaag gepubliceerde herziening schrapt Zinke diverse in 2015 onder president Barack Obama ingevoerde beperkingen op de plezierjacht op roofdieren op federaal land. Dat betekent herinvoering van regels die door anti-plezierjachtactivisten als wreed en onethisch worden bekritiseerd, maar al jaren van toepassing zijn op natuurgebieden die de staat Alaska toebehoren.

Dankzij de versoepeling mogen jagers in Alaska weer grizzlyberen lokken met donuts, bacon en met honing overgoten hondenvoer, om ze makkelijker te kunnen afschieten. Ook mogen ze weer vallen zetten voor wolven als die net welpen hebben, met kunstlicht schijnen in holen om berenfamilies in hun winterslaap te doden, en met motorboten jagen op zwemmende kariboes.

Officieel is de herziening bedoeld om de regels voor acht miljoen hectare aan federaal land (de ‘national preserves’) gelijk te trekken met die voor staatsland. Maar die laatste regels werden in 2005 ingevoerd om de aantallen roofdieren terug te dringen zodat er meer prooidieren zouden zijn voor de trofeejagers. Tegenstanders zien de zet als een cadeautje voor de jachtlobby.

Ryan Zinke heeft de schijn ook wel tegen. Het oud-Congreslid van Montana is niet alleen zelf een verwoed trofeejager, net als de zonen van president Trump trouwens, die graag in Alaska jagen. Zinke heeft ook, zoals persbureau AP twee maanden geleden onthulde, een adviescommissie over bedreigde diersoorten volgestopt met leden van Safari Club International en andere jagers op grootwild.

Regionaal directeur Bert Frost van de National Park Service verklaarde echter unverfroren dat de nieuwe regels stroken met het voornemen ‘de consistentie te vergroten met de oogstregels op omliggende niet-federale gebieden en wateren’. ‘De inwoners van Alaska zullen ervan profiteren als de regels van de federale overheid en de staat in overeenstemming zijn met elkaar’, zei ook Maria Gladziszewski van het Alaska Department of Fish and Game.

De Amerikaanse plezierjagers zijn niet verwonderlijk opgetogen. ‘De beperking was een duidelijk gevalletje van de federale overheid die zijn boekje te buiten ging en zich het recht toeëigende van de staat om zijn eigen wild te beheren’, reageerde Thor Stacey van de Alaska Professional Hunter Association .

Natuurbeschermers zijn woedend. ‘Wrede en schadelijke jachtmethoden zoals het doden van berenmoeders en hun jongen bij hun holen hebben geen plaats in onze nationale reservaten’, aldus Collette Adkins van het Center for Biological Diversity. Tegenstanders kunnen nog zestig dagen formeel reageren.

Het zijn overigens niet de eerste natuurbeschermingsregels die Ryan Zinke heeft ontmanteld. Hij wil publiek land opengooien voor gewone Amerikanen en vergroot daarom de jachtmogelijkheden in dertig ‘national wildlife refuges’. Ook hief hij de federale bescherming op van de grizzlyberen in en om Yellowstone National Park, waardoor beperkte bejaging van de beren mogelijk werd.