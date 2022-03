Wéér een lokale partij die ‘met gezond verstand’ wil gaan besturen in Goirle

De nieuwe lokale partij Gezond Verstand flyert voor de gemeenteraadsverkiezingen door met een versierde auto rond te rijden en mensen in het dorp aan te spreken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Kunt u me even helpen deze zakken potgrond in de auto te laden?’, vraagt een 78-jarige vrouw zaterdagmiddag op het parkeerterrein van koopcentrum De Boerenschuur in het Brabantse dorp Riel aan Corné de Rooij. ‘Aha, dit is dienstbaarheid in de praktijk’, lacht de lijsttrekker van de nieuwe lokale partij Gezond Verstand Goirle Riel, terwijl hij de zakken in de achterbak van de grijze Peugeot 108 tilt.

Dienstbaarheid is één van de speerpunten van zijn pas opgerichte partij. Maar gezond verstand of niet, de stem van de bejaarde vrouw kan hij vergeten. ‘Ik ga helemaal niet stemmen, dat laat ik dit keer maar eens aan anderen over’, zegt ze olijk. ‘Ik heb mijn hele leven altijd gestemd, de laatste jaren vooral op Wilders, als proteststem.’

Tot drie jaar geleden was akkerbouwer De Rooij (54) nog fractievoorzitter van het CDA in de kleine gemeente Goirle onder de rook van Tilburg. Die bestaat met 24 duizend inwoners uit de dorpen Goirle en Riel . Maar door een verandering in het vergadersysteem vond hij het opeens te druk worden. Hij leverde zijn zetel in en vertrok uit de politiek. Op de achtergrond speelde ook mee dat hij door het provinciale landbouwbeleid en de landelijke affaire-Omtzigt steeds meer moeite had met de standpunten van zijn oude partij.

Kloof politiek en burger

‘Ik heb drie jaar aan de zijkant gezeten, dan krijg je toch een wat andere blik op de politiek dan wanneer je zelf in die carrousel zit’, verklaart hij zijn rentree. ‘Dan zie je hoe groot de kloof is tussen politiek en burger. Uit een enquête bleek er vorig jaar grote ontevredenheid te zijn over het beleid – de helft van de bewoners wilde Goirle zelfs opheffen als zelfstandige gemeente en bij Tilburg voegen. Die uitslag triggerde mij. Het beleid kan en moet beter.’

De oprichting van Gezond Verstand Goirle Riel afgelopen najaar maakt onderdeel uit van de gestage opmars van lokale partijen in Nederland, waarvan er inmiddels zo’n duizend bestaan. Bijna 40 procent van de kieslijsten voor deze gemeenteraadsverkiezingen zijn lokale partijen. Bij de vorige raadsverkiezingen ging bijna 30 procent van de stemmen naar de ‘lokalo’s’. Dat is aanzienlijk meer dan de score van de grootste landelijke partij in 2018: de VVD met 13,5 procent.

De nieuwe lokale partij in Goirle gaat voor een dienstbare gemeente en een ‘nieuwe politiek’. Bewoners moeten meer worden betrokken bij het beleid: meer gebruik maken van ‘hun kennis en kunde’ in plaats van het inhuren van dure adviesbureaus. De gemeenteraad komt naar de burger toe en vergadert vaker buiten de raadszaal ‘op locatie’, zoals in de kantine van de voetbalclub of de recreatiezaal van het verzorgingstehuis.

‘De bureaucratische burcht moet worden opengebroken’, vindt De Rooij. Meer transparantie, meer goede gesprekken en mediation in plaats van almaar procederen bij onenigheid of bezwaren.

Terwijl de SP (twee zetels) deze verkiezingen niet meedoet bij gebrek aan kandidaten, vond Gezond Verstand ‘in een mum van tijd’ dertig mensen uit beide dorpen bereid om op de kieslijst te gaan staan. Onder hen ook veel jongeren, onder wie de 19-jarige student milieukunde Teun van den Brand, plaats 3 op de lijst. ‘Ik heb op de middelbare school al veel meegedaan aan debatten en ben geïnteresseerd in politiek’, vertelt hij. ‘Ik geloof dat veel problemen, of die zich nu op grote of kleine schaal voordoen, opgelost kunnen worden door zorgvuldig naar mensen te luisteren.’

Jelle van Loon, eveneens 19 jaar en vierde op de lijst, staat op het parkeerterrein voor het koopcentrum partijfolders en geelroze spekjes (in de kleuren van de partij) uit te delen aan het winkelend publiek. ‘We denken vooral voor jongeren veel te kunnen betekenen’, zegt de student technische bedrijfskunde en hockeyspeler bij Heren 1 van MHC Goirle. Via een goeie vriendin kwam hij bij de nieuwe lokale partij uit. ‘Ik associeerde de gemeenteraad altijd wel met ouwelullenpolitiek’, aldus de tiener. ‘Maar met Gezond Verstand gaan we met een vernieuwende, frisse blik naar de lokale politiek kijken.’

Grote zorgen

De partij rekent op een flinke achterban, onder meer van de dertig kandidaten op de kieslijst, en dus op drie of vier zetels. Goirle heeft al twee lokale partijen die ook (samen met CDA en VVD) in het bestuurscollege zitten: Lijst Riel Goirle en Pro Actief Goirle. ‘Maar ze hebben het gewoon niet goed gedaan’, vindt Nancy Janssen (47), mediator van beroep en nummer 2 op de lijst. ‘We staan er financieel wel erg wankel voor. Er zijn grote zorgen over wonen, cultuur en sport. Ik woon al mijn hele leven in Goirle, en vraag me af of mijn kinderen nog wel in dit mooie dorp kunnen blijven wonen.’

Later op de middag trekken de topkandidaten van Gezond Verstand in een Land Cruiser en aanhangwagen met geelroze slingers en geluidsinstallatie door het dorp. Een bewoner die zijn elektrische oplaadpaal aan het controleren is, krijgt een folder en partijspekje aangeboden. Hij weet nog niet wat hij gaat stemmen, maar vindt het wel positief en verfrissend dat er weer een nieuwe lokale partij meedingt naar de gunst van de kiezer.

‘Dit zijn lokale verkiezingen, dus hoe meer lokale partijen des te beter’, zegt de man. ‘Dat is beter dan de landelijke partijen, die toch minder binding hebben met de lokale gemeenschap.’

Op het sportterrein van de voetbalvereniging Riel, waar de korte verkiezingskaravaan van Gezond Verstand ook even neerstrijkt, denkt Jack Kouwenberg (75) daar echter anders over. Hij was ruim veertig jaar geleden oprichter van de lokale Lijst Riel, later opgegaan in Lijst Riel Goirle. ‘Je had je ook bij ons kunnen aansluiten, wij zitten dag en nacht tussen de mensen’, zegt hij met een priemende vinger tegen De Rooij. ‘Niet wéér een lokale partij’, verzucht Kouwenberg. ‘Dat leidt slechts tot nog meer versplintering, waardoor het steeds moeilijker wordt om een coalitie te vormen.’

De lijsttrekker van Gezond Verstand tikt Kouwenberg amicaal op de schouder: ‘De andere partijen zijn niet blij met onze komst. Ze zien ons als een bedreiging.’