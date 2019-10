Weer een kandidaat uit de ploeg van nieuwe Europese Commissie in de problemen

De Poolse kandidaat voor de Europese Commissie Janusz Wojciechowski nadat Europarlementariërs hem dinsdag aan de tand hadden gevoeld over zijn toekomstige rol als commissaris voor Landbouw. Beeld REUTERS

Er zijn zes dagen van hoorzittingen gepland, van 30 september tot en met 8 oktober. Hierin worden de 26 commissarissen die Von der Leyen heeft voorgedragen, gewogen door het Europees parlement. Na twee dagen zijn er al drie kandidaten – allen Oost-Europeanen – in het ongerede geraakt. De Hongaar Lászlo Trócsányi (EU-uitbreiding) en de Roemeense Rovana Plumb (Transport) haalden zelfs niet eens de hoorzittingen. Zij werden al bij voorbaat geblokkeerd door de juridische commissie van het parlement omdat hun financiële belangen hen kwetsbaar zouden maken voor belangenverstrengeling.

Het is een slechte start voor Von der Leyen, wier benoeming van de zomer ook slechts met een krappe meerderheid van negen stemmen werd goedgekeurd. Uit alles blijkt dat de Europese verkiezingen van mei een versplinterd en daardoor weerbarstiger parlement hebben opgeleverd, waarin christen-democraten en sociaal-democraten het niet meer alleen voor het zeggen hebben.

Vantevoren leek Wojciechowski een redelijke kans te maken ongeschonden door de hoorzitting te komen. Er liep tegen hem een onderzoek op verdenking van gesjoemel met reiskosten in een vroeger leven als Europarlementariër, maar afgelopen vrijdag maakte Olaf, het antifraudebureau van de EU, bekend dat de Pool niet opzettelijk de boel bedrogen had.

Wat Wojciechowski nekte was uiteindelijk zijn ‘zeer zwakke optreden’, zoals Herbert Dorfmann zei namens de EVP, de grootste fractie in het parlement. Wojciechowski schetste in zijn openingsverklaring een uiterst somber beeld van de agrarische stand in Europa. Tussen 2005 en 2015 is volgens hem het aantal boerenbedrijven gedaald van 15 naar 11 miljoen. ‘Als we dit tempo aanhouden betekent het dat tijdens deze hoorzitting van drie uur er weer honderd boerderijen zullen zijn verdwenen’, zei hij met het nodige gevoel van drama. Maar op vragen wat hij eraan wilde doen, gaf hij vage, ontwijkende en weinig overtuigende antwoorden. Hij herhaalde zo vaak open te staan voor discussie en dialoog dat de parlementariërs op een geven moment in de lach schoten.

Wojciechowski moet nu op herhaling: er komt ergens in oktober een tweede hoorzitting. Daarin zal hij wel de duidelijkheid moeten verschaffen die de Europarlementariërs verlangen. Anders is het ook voor hem exit. Opnieuw was het een Oost-Europeaan die op verzet stuitte in het Europees parlement. Al meteen werd hier en daar gesproken van een ‘derde vernedering’ van Oost-Europa door ‘het oude Europa’. Inmiddels hebben Hongarije en Roemenië nieuwe kandidaat-commissarissen naar voren geschoven.