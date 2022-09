Weer een gerechtelijke dwaling: Rob Bodelier alsnog vrijgesproken van Rosmalense flatmoord

Het flatgebouw in de Rosmalense wijk Hintham waar Rob Bodelier op 10 april 2000 zijn vriendin Regie van den Hoogen dood aantrof. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maandag 5 september 2022 om 13.30 uur is het een feit: Nederland heeft er een gerechtelijke dwaling bij. Na de Puttense moordzaak (vrijspraak in 2002), de Schiedammer parkmoord (in 2005), de zaak Lucia de Berk (2010), de zaak van Ina Post (2010), de Hilversumse showbizzmoord (2016) en de Pettense campingmoord (in mei van dit jaar), is duidelijk geworden dat ook Rob Bodelier ten onrechte werd veroordeeld, voor de Rosmalense flatmoord.

Bodelier (64) heeft van al die gedupeerden het langst ten onrechte vastgezeten, veertien jaar. Hij zat vijf jaar in voorarrest en negen jaar gedwongen in een tbs-kliniek voor de dood van zijn vriendin. Sinds deze maandag staat vast dat Bodeliers vriendin Regie van den Hoogen in het jaar 2000, in het halletje van hun flat in Rosmalen, in een waan haar eigen keel heeft doorgesneden. Vijftien jaar na de veroordeling spreekt het gerechtshof in Arnhem haar levenspartner alsnog vrij.

Zakelijk, afstandelijk betoog

Nog een feit: de voorzitter van het hof leest deze middag een zakelijk, afstandelijk betoog voor. Dat er ‘ongerijmdheden’ zitten in de rapporten van de twee deskundigen van destijds. Dat die deskundigen bovendien met elkaar getrouwd zijn en dus niet onafhankelijk waren. Dat het benoemen van een van die deskundigen niet had gemogen, omdat hij al betrokken was bij het politieonderzoek. En dat die andere deskundige verkeerd citeerde uit de wetenschappelijke literatuur.

Maar ook: dat de rechters van destijds alleen een belastend scenario kregen voorgelegd, en ‘dat het niet aan de rechter is om iets te zeggen over een ander scenario’, namelijk zelfdoding.

Het klinkt alsof de rechters in de zaak van de Rosmalense flatmoord er niets aan konden doen dat ze er allemaal naast hebben gezeten. De voorzitter van het hof refereert eraan dat de advocaat-generaal twee weken geleden vrijspraak eiste. En dat Rob Bodelier, alles bij elkaar opgeteld, alsnog wordt vrijgesproken.

Doodstil

De zaal blijft doodstil. Het oordeel, waarnaar tientallen familieleden en zijn journalisten zijn komen luisteren, bevat geen spoor van empathie voor het geleden leed, geen erkenning van een rechterlijke dwaling, geen excuses.

‘Hoe komt dat?’ vraagt verslaggever Mattijs van de Wiel van de NOS na de zitting aan de persrechter, een vrouw die corrigeert dat ze ‘persraadsheer’ is, ‘omdat een rechter van het hof nou eenmaal raadsheer heet’. Ze stamelt. ‘Mag deze vraag over?’

‘Waarom horen we niks van compassie of excuses?’

De persraadsheer kijkt vertwijfeld naar een woordvoerder van het hof en zegt dan: ‘Ik begrijp die vraag, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Als de voorzitter van het hof het niet zegt, kan ik het ook niet zeggen.’

‘U zult toch iets met die vraag moeten’, benadrukt de verslaggever.

‘Excuses zitten erin dat de verdachte nu is vrijgesproken’, antwoordt de persraadsheer.

‘Waarom wordt het niet gewoon gezegd?’, vraagt Van de Wiel andermaal.

‘Dit is het antwoord wat ik u kan geven.’

Daarna komt de cameraploeg van Omroep Brabant. ‘Waarom worden er geen excuses gemaakt?’ vraagt verslaggever Jan Peels. ‘Excuses?’ reageert de persraadsheer, ‘van wie zou hij die moeten krijgen?’

Als Peels zijn vraag verduidelijkt - ‘Hier is toch iets heel erg verkeerd gegaan?’ - luidt het antwoord: ‘Deze vrijspraak is het gevolg van alle betrokkenen die hierin een rol hebben gespeeld, en in dat samenspel is inderdaad iets misgegaan.’

Het hof wringt zich in allerlei bochten om de woorden ‘excuses’, ‘spijt’ en ‘gerechtelijke dwaling’ niet te noemen.

‘Welkom in de juristenwereld’, reageert Bodeliers advocaat Pieter van der Kruijs na de zitting verontwaardigd. ‘Het menselijk aspect ontbreekt volledig. Dit is een grote, verschrikkelijke, gerechtelijke dwaling. Natúúrlijk moeten er excuses komen. Deze man is onschuldig. On-schul-dig. Waarom zégt het hof dat niet gewoon?’

Herstel van vertrouwen

In oktober 2017 schreef toenmalig minister Stef Blok van Justitie in antwoord op Kamervragen dat het maken van excuses aan een ten onrechte veroordeelde ‘een van de drie basisvoorwaarden’ is voor diens rehabilitatie, naast schadevergoeding en steun bij terugkeer in de samenleving. ‘Het maken van excuses richting een gedupeerde is essentieel’, schreef Blok. ‘Hiermee wordt zijn of haar leed erkend en een bijdrage geleverd aan het herstel van het geschade vertrouwen.’ Hij voegde eraan toe dat de direct bij het strafproces betrokken organisaties, Openbaar Ministerie (OM), politie en rechtspraak, ‘zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van excuses’.

Een uur na de uitspraak geeft het OM aan Bloks voorschrift gehoor. ‘Het OM betreurt het enorme leed’ dat Rob Bodelier en zijn dierbaren is aangedaan. Het gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak, meldt landelijk hoofdadvocaat-generaal Mariëtte Bode van het ressortsparket op de website van het OM. Een vertegenwoordiger van het OM zal met Bodelier en zijn advocaat in gesprek gaan ‘om hem persoonlijk excuses aan te bieden’.

Of ook de rechtspraak en de politie gehoor geven aan de Kamerbrief van Blok, zoals advocaat van der Kruijs voor zijn cliënt hoopt, blijft voorlopig de vraag.

Het OM zal in het ‘excuses’-gesprek met Bodelier en zijn advocaat ook ‘eerste stappen zetten’ om te kijken of er overeenstemming kan worden bereikt over een vergoeding van de materiële en immateriële schade. Bodelier, die kampt met schizofrenie en wanen, wil van de schadevergoeding een woonplek kopen op het terrein van de psychiatrie bij zijn familie in de buurt, zegt zijn advocaat, ‘zodat hij weer dicht bij hen is’.