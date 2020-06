Weer bezoek in de gevangenis, maar de videoverbinding blijft het populairst

Een gevangene voert een gesprek via een videoverbinding. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Na een bezoekersverbod van drie maanden, zou je verwachten bij het bezoekuurtje in de Alphense gevangenis alle tafeltjes gevuld zouden zijn. Maar dat blijkt donderdagochtend niet het geval. Alle gevangenen hebben de keuze gekregen: of een uur per week aan een tafel met plexiglas ertussen één bezoeker ontvangen, of een uur videobellen. De Skypeverbinding heeft bij veel veroordeelden de voorkeur.

‘Dat videobellen is echt een groot succes’, zegt een gedetineerde die liever anoniem blijft. ‘Voor veel vaders met kinderen biedt dat een uitkomst. Zo kunnen ze het hele gezin tegelijkertijd spreken. Sommige mensen hebben familie in het buitenland, dan is videobellen heel handig. En je kunt ook nog eens buiten de gevangenis kijken.’

Afgelopen maanden was er in alle gevangenissen in Nederland een bezoekersverbod, om zo corona buiten de deur te houden. Drie weken geleden zijn ze in Alphen aan den Rijn gestart met een pilot om de bezoekers weer langzaam terug te brengen. Met succes, want sinds dinsdag mogen gedetineerde in heel Nederland weer beperkt familie ontvangen. Iets wat vooralsnog dus slechts mondjesmaat gebeurt.

Wie vandaag wel op bezoek is gekomen is minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Hij kreeg de afgelopen maanden de nodige kritiek van binnen en buiten de gevangenismuren. Zo leek anderhalve meter onmogelijk binnen de muren van de gevangenis en verschilden de maatregelen soms per penitentiaire inrichting. Zeker onder gedetineerden die met anderen hun cel delen, heerste grote angst om besmet te raken. In Lelystad en Sittard protesteerden gevangenen door na het luchten te weigeren terug hun hun cel in te gaan.

Nu de deuren weer open zijn, wil Dekker daarom graag even binnen komen kijken. ‘Dat soort dingen gebeuren in het gevangenisleven’, zegt Dekker over de acties in Lelystad en Sittard. ‘De mensen die binnen zitten zijn natuurlijk geen lieverdjes, dus dat de spanning oploopt door de maatregelen is begrijpelijk, maar acceptabel is het natuurlijk niet.’ Hij benadrukt liever dat het aantal geregistreerde incidenten binnen de gevangenissen niet toegenomen, ‘terwijl we daar stiekem toch een beetje rekening mee hadden gehouden’.

Voor zijn bezoek heeft Dekker in elk geval een gevangenis gekozen waar de periode vrij rustig lijkt te zijn verlopen. ‘Het is ons erg meegevallen’, zegt gevangenisdirecteur Cees Niessen. ‘De gedetineerden toonden echt begrip voor de situatie.’

De gedetineerde bevestigt het. ‘Het zij zo, we moeten ermee leren leven.’ En het videobellen helpt daar dus bij. Al behoort hij zelf tot de groep die ook fysiek bezoek heeft ontvangen. ‘Mijn dochter is langs geweest, die had ik al vijf maanden niet meer gezien. Dat was wel echt heel emotioneel van twee kanten, voor mij is dat face to face contact toch heel belangrijk.’

