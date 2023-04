Weer beleeft Wieffer de dag van zijn leven. Nu vloert hij AS Roma

Matchwinnaar Mats Wieffer vecht een luchtduel uit met Tammy Abraham. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mats Wieffer, 23-jarige bonenstaak uit Borne, moet inmiddels blauwe armen hebben van het vele knijpen erin. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord, tevens zijn eerste op het hoogste niveau, verkreeg hij een basisplaats, bleef hij uitstekend overeind in de grootste wedstrijden, debuteerde hij in Oranje en vloerde hij donderdagavond ook nog even AS Roma.

Met een prachtig beheerst getrapte volley, die via een stuit in de hoek belandde, vanaf een meter of achttien, tekende hij voor de 1-0 kort na rust. Het was tevens de eindstand, omdat Roma een strafschop miste die veroorzaakt werd door diezelfde Wieffer. Zo werd het dus echt zijn avond.

Het duel stond voor Feyenoord in het teken van de revanche. AS Roma bedwong Feyenoord in de Conference Leaguefinale vorig seizoen met dezelfde cijfers op een avond waar het minimalisme zegevierde en coach José Mourinho met zijn doorlopende gedeclameer bij de arbitrage het bloed onder vele Rotterdamse nagels vandaan haalde. De tranen van Tirana, waar de finale plaatsvond, moesten gewroken worden.

De heenwedstrijd van de kwartfinale Europa League leek zich daar op voorhand niet echt voor te lenen. Roma had nog minder aanvallende intenties dan op 25 mei in Albanië, in het besef dat het over een week nog thuisspeelt voor 70.000 fel meelevende Roma-fans.

Aanvallen afjagen

Maar Feyenoord zou Feyenoord niet zijn als het toch wat kansen zou scheppen, dat doet het immers altijd, tegen wie dan ook. Het hele spel is geënt op aanvallen, afjagen, creëren. Soms met geduld, dan weer met alle manschappen tegelijk. Wieffer met zijn loopvermogen, meestal zuivere passing naar voren, voetbalintelligentie en onderhuidse fanatisme past perfect in dat spelletje, zo wisten ze bij zijn vorige club Excelsior al en zo leerden ook Feyenoordcoach Slot, bondscoach Koeman en steeds meer voetbalvolgers toen hij in de winter door blessures bij andere middenvelders in de ploeg kwam.

Wieffer heeft een beste leidsman naast zich op het middenveld in Orkun Kökcü, die tegen Roma wederom zijn enorme veelzijdigheid en geweldige passing demonstreerde. De Turks international, die de clubs voor het uitzoeken heeft, had het verdiend dat zijn prachtige vrije trap in de 69ste minuut net onder de lat belandde in plaats van er net overheen.

Maar 2-0 was misschien wat veel van het goede. Feyenoord- AS Roma was een wedstrijd met enige Champions League-allure, het toernooi waar Feyenoord als het kampioen wordt volgend seizoen eindelijk weer in uitkomt. Soms een tactisch steekspel, dan weer met veel tempo, met gecalculeerd risico en de meeste kansen uit de omschakeling. Soms ontsierd ook door slordigheden, harde ingrepen en gesimuleerd blessureleed. Maar veel minder stomvervelend dan de finale toen de spanning, maar zeker ook de vroege voorsprong van Roma veel van de voorpret verpestte.

In de Kuip ontbraken het vuurwerk en de huizenhoge spandoeken, vrij gebruikelijk bij Europese wedstrijden. De vermaning van assistent-trainer John de Wolf tijdens de gestaakte wedstrijd tegen Ajax vorige week (‘gebruik je verstand!’) had zijn uitwerking kennelijk niet gemist.

Geijkte Mourinho-tactiek

De wedstrijd ontbrandde pas laat voor rust. Roma zette de as van het veld dicht, zoals Slot al verwachtte, en dwong Feyenoord naar de zijkanten. Maar daar hadden buitenspelers Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh aanvankelijk niets in te brengen tegen een overmacht aan Roma-verdedigers.

Het was de geijkte Mourinho-tactiek, die in de Conference Leaguefinale ook aardig werkte. Roma is nauwelijks gewijzigd sindsdien, het werd er met de komst van Paolo Dybala, Nemanja Matic en Georginio Wijnaldum eigenlijk alleen maar sterker op, waar Feyenoord een half basiselftal verkocht.

Oud-Feyenoorder Wijnaldum kwam pas na rust, onder een respectvol applaus van het thuispubliek, in het veld en schoot nog een keer gevaarlijk net naast de kruising. Dybala begon wel, maar moest al in de 25ste minuut uitvallen na een harde charge van Wieffer, die een foutieve pass van David Hancko wilde herstellen. Hij kreeg er geel voor.

Roma kreeg een cadeautje vlak voor rust, toen de bal na een hoekschop ongelukkig op Wieffers arm kwam. Vaste strafschoppennemer van Roma Dybala was dus al door toedoen van diezelfde Wieffer gewisseld. Lorenzo Pellegrini schoot op de paal naast de van een blessure herstelde Justin Bijlow. Het werd gevierd als een doelpunt door het publiek, terstond veranderde de Kuip in een zingende sjaaltjeszee.

Na rust werd het iets leuker, vooral door dat doelpunt van Wieffer op aangeven van Idrissi, het was verdiend in die fase. Roma antwoordde met een kopbal van Roger Ibañez uit een hoekschop die gemist werd door Bijlow, maar die Idrissi nog via de lat uit het doel kon koppen. Het was geluk dat Feyenoord best toekwam, gezien ook de verdrietig verlopen finale. Maar Mourinho oogde allesbehalve geslagen na afloop. ‘Jullie hebben hier veel gehuild de laatste tien maanden, maar je kan een wedstrijd die je hebt verloren niet meer winnen.’

En wat deze ontmoeting betreft, stelde hij terecht: ‘Het is pas rust.’