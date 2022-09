Weemoedig nemen de Britten afscheid van hun vorstin – en van wat nooit weerom komt

Koning Charles III schudt zijn onderdanen de hand bij Buckingham Palace in Londen, een dag na het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth II. Beeld Yui Mok / AP

Zeventien dagen duurt officieel de periode van nationale rouw in het Verenigd Koninkrijk na het overlijden van koningin Elizabeth II. Vandaag, D2, twee dagen na het moment van haar dood, volgt de Proclamatie van haar opvolger, koning Charles III, voorheen bekend als de eeuwige kroonprins Charles. Op D10 vindt naar alle waarschijnlijkheid de begrafenisdienst plaats in Westminster Abbey, en daarna wordt de rouw nog zeven dagen voortgezet.

Rouw is een vreemd fenomeen, dat zich niet officieel laat programmeren, maar in Groot-Brittannië denken ze daar anders over. Aan de officiële procedure van wat er dient te gebeuren na het overlijden van het staatshoofd wordt al gewerkt sinds de kroning van Elizabeth, op 2 juni 1953. Alles is bijna van minuut tot minuut gepland, geoefend en telkens opnieuw aangescherpt met het oog op de veranderende tijden – met de begrafenis van de echtgenoot van de koningin, prins Philip Mountbatten, op 17 april 2021, acht dagen na zijn overlijden en twee maanden voor hij honderd zou zijn geworden, als generale repetitie. Elizabeth zelf was steeds bij de voorbereiding van de praktijken rond haar verscheiden betrokken, voor haar komt geen van de rituelen als een verrassing.

De koningin werd op 21 april jongstleden 96 jaar oud: haar dood kan voor niemand als een nare surprise zijn gekomen, ook al bereikte haar moeder de eerbiedwaardige leeftijd van 101 en was er wellicht de hoop dat ze het nog een paar jaar zou volhouden. Voor niet-betrokken buitenstaanders leek er niettemin meer reden om haar lange leven op gepaste wijze te vieren zonder dat de emoties buiten hun oevers zouden treden. Toch lijkt er de afgelopen dagen in het oude koninkrijk sprake van een collectieve vorm van rouw, van een door velen ervaren gevoel van verlies. Donderdagavond vloeiden de tranen rijkelijk op het plein voor Buckingham Palace, ook bij jonge mensen bij wie je dat niet zou hebben verwacht.

De meest gehoorde verklaring daarvoor was dat met de dood van Elizabeth Alexandra Mary Windsor een einde kwam aan een tijdperk. Dat is op zich ook geen reden voor rouw – aan alles komt nu eenmaal een eind – maar het is wel reden voor weemoed. Voor Groot-Brittannië is de notie van het einde van die era onlosmakelijk verbonden met verlies. Een era waarin het land zijn koloniale macht verloor – ook al werd het grootste land van het keizerrijk, India, al vijf jaar voor Elizabeth aantrad zelfstandig. Daarmee ging veel van de luister van het land verloren en voegde het voormalige imperium zich langzaam maar zeker bij de gewone huis-tuin-en-keuken-naties. Het Gemenebest bood nog enige tijd de illusie van grootsheid en de Britse zon die altijd wel ergens scheen, maar ook dat idee verloor gaandeweg aan kracht. Na haar huwelijk, in 1947, trok de kroonprinses met haar gemaal langs de domeinen op vier continenten waar de Britse vlag fier wapperde – het leek alsof er nooit een eind aan zou komen.

Toen dat een misverstand bleek, bleef Elizabeth in haar grote paleizen in Londen de levende herinnering aan die glorieuze tijden. Dat verklaart de weemoed die het land deze dagen heeft bevangen. Maar het verklaart niet het verdriet, zeker niet bij mensen die de aloude glorie slechts kennen uit de verhalen. Om die te verklaren is het goed terug te gaan naar de nóg massalere rouw die Groot-Brittannië overviel na de dood van Diana, prinses van Wales – de ex van kroonprins Charles en de moeder van de nieuwe kroonprins William – die in 1997 om het leven kwam door een auto-ongeluk in Parijs.

In de week na haar overlijden leek het land wel één groot rouwcentrum, waarin miljoenen mensen zich overgaven aan het in het openbaar belijden van hun diepe verdriet.

Dat was nieuw, in het stoïcijnse Groot-Brittannië, en het had deels te maken met dezelfde Diana, die immers had verklaard dat ze meer vanuit haar gevoel dan vanuit haar verstand reageerde op de tegenslagen die haar overkwamen. Het was alsof ze de Britten daarmee toestemming had gegeven uitbundig uiting te geven aan hun sentimenten. Er is na haar dood uitgebreid onderzoek gedaan naar het waarom van het unieke vertoon van grootscheepse rouw. Daaruit kwam naar voren dat het niet alleen ging om het verdriet om het overlijden van een dierbare – ook de meeste Britten kenden Diana alleen van tv en de tabloids en er was tijdens haar leven veel kritiek op de gedragingen van de prinses. Het ging om een dieper gevoel van verlies – om weemoed. Diana had de Britten bevrijd van hun immer aanwezige stiff upper lip, het gevoel dat elke tegenslag met opgeheven hoofd tegemoet getreden moest worden. Diana verenigde Groot-Brittannië in een collectief gevoel van verlies – waarbij het de vraag was welke behoefte meer telde, die van het uiten van verlies of de behoefte aan gezamenlijkheid in een sterk geïndividualiseerd land.

De reacties na Elizabeths dood wezen in dezelfde richting. ‘Het voelt als onmogelijk om je een Groot-Brittannië voor te stellen zonder haar’, zei Labour-leider Starmer. Daarbij kwam onmiddellijk het soort zelfvergroting waarin de Britten onverbeterlijk zijn en dat de indruk wekte dat een totaal unieke persoon was heengegaan, wat het idee van onherstelbaar verlies bevestigde. De nieuwe premier Truss sloeg alles, met haar opmerking dat met Elizabeth ‘een van de grootste leiders die de wereld ooit heeft gezien’ was heengegaan.

Elizabeth gold als een mens in wie dienstbaarheid, waardigheid en integriteit waren verzameld. Of dat waar is, is niet duidelijk, maar in de rouw klonk ook de behoefte door aan leiders in wie dezelfde waarden herkenbaar zijn – ook in Groot-Brittannië worden die alsmaar schaarser.

De nieuwe koning Charles is 73 en voor hem is het te hopen dat hij nog een lange regeerperiode tegemoet gaat. Maar in één aspect zal hij zijn moeder niet kunnen overtreffen: hij vormt geen verbinding met wat voorgoed voorbij is. Bij zijn sterven zal de rouw daarom anders zijn.