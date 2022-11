Weekendwijsheid van Carly Wijs: ‘Speel een spel tijdens het eten’

Carly Wijs Beeld Bowie Verschuuren

Actrice Carly Wijs (56): ‘Ik eet heel snel. Dat is vooral een gezelligheidsprobleem: als ik vroeger met een theatergezelschap op tournee was, en we uiteten gingen, zat ik vaak tegenover een collega-acteur die notoir langzaam was tijdens het diner. Ik ging daar expres zitten, en dan probeerde ik zijn bestekbewegingen precies na te doen. Dat lukte zo’n tien minuten, tot ik helemaal gek werd en alles zo snel mogelijk naar binnen werkte. Ik ben nou eenmaal een propper.

Eerst probeerde ik het feit dat we vroeger met veel gezinsleden aan tafel zaten de schuld te geven van m’n eetsnelheid. Maar uiteindelijk is dat het niet. Ik heb ergens gelezen dat ik blijkbaar goed in contact sta met m’n oermens, en dat ik daarom de neiging heb me zo snel mogelijk vol te proppen. Mijn lichaam is bang dat er een moment komt dat er geen eten is. Geen probleem verder, ik kan in een minuut een bord boerenkool naar binnen werken. Zonder buikpijn daarna.

Maar het is wel ongezellig. Nu heb ik thuis hetzelfde probleem: mijn tienerzoon eet heel traag. Gelukkig heb ik er wat op gevonden: een spelletje spelen tijdens het eten. Nog liever dan dat ik eten snel naar binnen wil proppen, wil ik namelijk winnen. Praten maakt voor mij geen verschil – ik kan praten en nog steeds heel snel eten – maar dat spelletje maakt dat ik drie keer zo langzaam eet. Kaarten, rummikub, Uno, Catan, het maakt niet uit. Je bent met je handen bezig, omdat je bijvoorbeeld kaarten moet schudden of huisjes moet neerleggen. Dat is perfect voor mij. M’n zoons bord is zelfs met het spelletje nog half vol als ik klaar ben. Maar dan mag-ie wel weer op z’n telefoon, dus hij is ook blij.’