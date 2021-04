Weekendlockdown in Suriname, Denemarken versoepelt eerder dan gepland

Het terras van een café in het Deense Aalborg wordt uitgestald. Vanaf 21 april mogen de restaurants in Denemarken, drie weken eerder dan gepland, weer open. Beeld EPA

In Suriname geldt dit en volgend weekend een zwaardere lockdown dan voorheen. Inwoners mogen na zes uur ’s avonds hun huis niet verlaten. Tot dusver ging de avondklok, die in Suriname ‘een uitgaansverbod’ wordt genoemd, pas om tien uur in. Nu er besmettelijkere varianten van het coronavirus rondwaren, wordt gevreesd voor een derde golf. ‘Het Surinaamse gezondheidssysteem is zeer fragiel’, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Met circa 35 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners per week is het aantal positieve testen in Suriname nog ruim acht keer zo laag als in Nederland. Mogelijk mede door minder testen; in Suriname wordt relatief meer sterfte gemeld. Naast de vervroegde avondklok wordt ook luchtverkeer naar Nederland en binnen het eigen land alleen onder voorwaarden toegestaan, mogen niet meer dan tien personen bij elkaar komen en moet de horeca, op de terrassen na, sluiten.

Denemarken wijkt af van openingsplan: versoepelingen naar voren

Eigenlijk zouden de Deense maatregelen pas over drie weken weer minder streng worden. Maar de bestrijding van het virus gaat zo succesvol in Denemarken, dat het land sneller durft te versoepelen dan gepland. Vanaf woensdag gaan de restaurants weer open en mogen groepen tot 50 mensen buitenshuis bijeenkomen; dat mag nu nog maar met 10 personen. Eind maart stelde de overheid een stappenplan op naar meer vrijheid. De eerdere versoepeling is vooral mogelijk door het huidige lage aantal nieuwe ziekenhuisopnamen.

WHO-baas noemt stijging besmettingen wereldwijd ‘zorgwekkend’

De wereldwijde stijging van het aantal besmettingen is ‘zorgwekkend’, zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus. De wereld is volgens hem op weg naar het hoogste besmettingsniveau sinds het begin van de pandemie. Het wekelijks aantal gemelde besmettingen is in een maand tijd bijna verdubbeld. Vooral in Azië is sprake van een stijgende trend, de besmettingscijfers zijn daar zelfs driemaal hoger dan medio maart. In India is het aantal positieve testen nu veel hoger dan in de eerste coronagolf; het dichtbevolkte land meldde de afgelopen maand 2,6 miljoen besmettingen, ruim eenderde van alle meldingen in Azië. Alleen in Europa zijn de besmettingscijfers ongeveer gelijk aan vorige maand. De sterfte door corona loopt wereldwijd ook op; alleen in Noord-Amerika continent daalden de sterftecijfers, vermoedelijk mede door de hoge vaccinatiegraad in de Verenigde Staten.