Weekendje Zandvoort in mei 2020 wordt forse investering vanwege Formule 1

Het strand van Zandvoort. Beeld ANP

Het is maar goed dat het nog een jaar duurt voordat het Grand Prix-geweld losbarst in Zandvoort. Zo kunnen liefhebbers nog even sparen. Wie nu op hotelwebsite Booking.com zoekt op Zandvoort en het eerste of tweede weekend van mei 2020, krijgt een kaart vol rode stippen: alles uitverkocht. Verder uitzoomen naar Haarlem, Heemstede, Hoofddorp: één en al rode stippen. De dichtstbijzijnde vrije kamer ligt in het uiterst bescheiden driesterrenhotel de Weyman in Santpoort, 14 kilometer fietsen van het circuit. Kosten: 491 euro per nacht, exclusief ontbijt.

‘Absurd’, zegt Hendrik Su (22), die het hotel met zijn vader bestiert. ‘Ik begon bij 300 euro, maar dat ging zo hard dat ik het maar heb verhoogd. Normaal vragen we ongeveer 100 euro per nacht in mei. Ik zet één kamer per keer op Booking.com, anders gaan ze te hard weg en heb ik er geen controle meer over.’

Lees ook: Hoe de Formule 1 dankzij het kunststukje van een gewiekste prins terugkeert naar Nederland

Lang was het onbestaanbaar dat de Formule 1 zou terugkeren naar Zandvoort. Dankzij intensief lobbyen is het gelukt. Vooral dankzij eigenaar en hobbyracer prins Bernhard.

Het is nog onduidelijk in welk weekend in mei de Formule 1 plaats vindt, maar hoogstwaarschijnlijk is het dat van 1 tot 3 mei of dat van 8 tot 10 mei. Su en zijn vader hebben voor beide weekenden kamers voor 491 euro per nacht op de site gegooid. Vooraf te betalen en daarna niet meer te annuleren, en toch worden ze in allebei de weekenden geboekt. Op de gok dus.

Kamers splitten

Iedereen in Zandvoort is manieren aan het verzinnen om iets te verhuren, zegt Rianne Benner (33). Ze is eigenares van een van de laatste drie particuliere appartementen in Zandvoort die dinsdagmiddag nog te huur waren via Airbnb. ‘Mensen willen kamers splitten, tuinhuisjes opknappen, parkeerplaatsen in de tuin leggen. Het is hilarisch. De gemeente Zandvoort heeft particulieren altijd gestimuleerd om iets van hun huis te verhuren omdat er een tekort aan hotelkamers is, dus ik heb een studio aan ons huis gebouwd. Normaal is die 100 euro per nacht, nu heb ik hem er voor 1.000 euro op gezet. Het is een soort Disneyland, ik ga het gewoon proberen.’

Onderzoeksbureau Decisio, dat de verwachte impact van de Formule 1 op Zandvoort in kaart bracht, schat dat internationale en Nederlandse bezoekers in het Grand Prix-weekend gezamenlijk 140 duizend overnachtingen nodig hebben. In Zandvoort zijn er – afhankelijk van het weer – 11 tot 21 duizend overnachtingen voor F1-bezoekers mogelijk. Dus de wetten van vraag en aanbod stuwen prijzen tot ver in de omgeving op.

Wie nog hoopt op een mazzeltje, kan de lokale campings in de gaten houden. Camping De Lakens heeft de eerste twee weekenden van mei geblokkeerd totdat de definitieve datum van de Heineken Dutch Grand Prix bekend wordt. Zeshonderd kampeerplekken zijn er dan te vergeven, en de camping wordt nu al gek gebeld. Wat er gebeurt met de 30 euro die een plek voor je tentje normaal gesproken in een meiweekend kost, weet de medewerkster die de telefoon opneemt niet. ‘Maar het wordt waarschijnlijk een arrangementje.’