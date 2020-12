Weekblad Time roept Joe Biden en Kamala Harris uit tot ‘Persoon van het jaar’

De cover van het Amerikaanse magazine Time met daarop Joe Biden en Kamala Harris als 'Person of the Year'. Beeld Time

Volgens Time bieden de twee Democraten met hun verkiezing hoop op ‘herstel en vernieuwing’. Hoofdredacteur Edward Felsenthal betoogt dat Biden en Harris, na vier jaar Trump, als overwinnaars boven kwamen drijven in een ‘existentieel debat over welke realiteit we ons bevinden’.

Ze zijn volgens Felsenthal gekozen tot Persoon van het jaar, omdat ze ‘het Amerikaanse verhaal veranderden en lieten zien dat de kracht van empathie groter is dan de toorn van verdeeldheid. Felsenthal: ‘De komende vier jaar zullen voor hen en voor ons allemaal een enorme test zijn om te zien of ze de beloofde eenheid tot stand kunnen brengen.’

Biden is de tiende president elect die door het weekblad wordt gekozen als meest invloedrijke persoon van het jaar. Het is wel voor het eerst dat ook de vicepresident elect de titel krijgt. Ook Trump was een van de vier kandidaten. De andere kanshebbers waren groepen: de zorgmedewerkers die de strijd aangingen met de pandemie en de deelnemers in de beweging voor raciale gelijkheid in de VS.

Nadruk op eenheid

Biden zegt in het weekblad dat hij uiteindelijk dat zijn strategie om tijdens de presidentsstrijd de nadruk te leggen op eenheid en het weer bij elkaar brengen van de Amerikanen, de juiste was. ‘Ik was in staat om, tegen het advies in van veel mensen, de dingen te doen waarvan mij werd verteld dat ze me politiek zouden beschadigen’, aldus Biden. ‘Maar het bleek dat het Amerikaanse volk daarnaar op zoek was: ze zoeken naar eerlijkheid, fatsoen, respect, eenheid.’

Vorig jaar werd de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg door Time uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. De afgelopen twee jaar ging een groep met de titel aan de haal. In 2018 waren dat ‘de bewakers van de waarheid’, een groep journalisten en in 2017 de #Metoo-beweging als ‘verbrekers van de stilte’.