Week na versoepelingen moeten 2,7 miljoen inwoners van Shanghai weer in lockdown

Zorgmedewerkers nemen een coronatest af in het Minhang-district in Shanghai, 7 juni 2022. Beeld Hector Retamal / AFP

Shanghai heeft er net twee maanden van een draconisch harde lockdown op zitten, in een verbeten poging om een omikronuitbraak in te dammen. Dat betekent niet dat Shanghai van strenge coronamaatregelen af is, zo maakt de lockdown in het Minhang-district eens te meer duidelijk. De lokale autoriteiten opereren uiterst voorzichtig: van de besmettingen die deze week in de miljoenenstad worden aangetroffen – donderdag negen – stamt er niet één uit Minhang.

Volgens de lokale autoriteiten vinden de testen in het district dit weekeinde plaats, meldt Reuters op basis van het WeChat-account van de plaatselijke overheid. In elk geval tot die tijd moet iedereen binnen blijven. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn als er positieve testresultaten worden gevonden.

Ook in andere delen van Shanghai gelden nog altijd coronamaatregelen, waarbij met name de enorme hoeveelheden afgenomen testen opvallen. Zo kregen minstens drie buurten het bericht dat er de komende twee weken vijf testronden voor alle inwoners in aantocht zijn, aldus Reuters. Op verschillende plekken in de stad zijn de afgelopen week groene hekken en rode borden verrezen om inwoners op hun plek te houden, bijvoorbeeld bij huizenblokken waar iemand positief is getest.

Pijnlijke situaties

De lockdown leidde de afgelopen weken tot grote onvrede en protesten onder de bevolking van Shanghai. Er was sprake van pijnlijke situaties, van studenten die een tijdslot voor het toilet moesten reserveren om te voorkomen dat ze elkaar in de hal zouden kruisen tot opgesloten inwoners die niet genoeg voedsel kregen. Op economisch vlak raakte de grootste havenstad ter wereld verlamd: werknemers konden niet naar kantoor, het openbaar vervoer lag stil. De gevolgen waren wereldwijd voelbaar, mede door het stilleggen van belangrijke hightech- en autofabrieken, en de verstoring van containervervoer per schip.

Op 1 juni werden versoepelingen doorgevoerd, die in Shanghai zijn gevierd met feestelijk vuurwerk. Inwoners mogen bijvoorbeeld weer naar hun werk en een deel van het openbaar vervoer is weer opgestart. Ook zijn sommige winkels weer open, vooral voor het afhalen van bestellingen.

Maar het zerocovidbeleid laat zich nog altijd voelen in de stad met 26 miljoen inwoners. Dinsdag meldde Zhao Dandan van de volksgezondheidscommissie van Shanghai dat er ook in gebieden die niet als ‘hoog risico’ zijn aangemerkt maatregelen van kracht blijven. Volgens hem zet de stad in op ‘dynamisch’ zerocovidbeleid, waarbij afhankelijk van de coronasituatie ter plaatse maatregelen strikter of soepeler worden gemaakt.