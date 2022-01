Weegt de nadruk op beperken, testen en isoleren nog wel op tegen de schade?

De boodschap komt overwaaien uit vele landen: de overheid trekt zich terug uit het sociale leven. Daar is Nederland ook aan toe.

Veel tijd om te wennen aan zijn nieuwe rol is Ernst Kuipers niet gegund. Twee weken na zijn aantreden spreekt hij dinsdagavond een land toe waarin het begrip voor de coronabeperkingen steeds verder wegglijdt. Van een volk dat twee jaar lang is ingepeperd dat alles draait om het voorkomen van overbezetting op de intensive care kan ook nauwelijks anders worden verwacht nu het op die ic’s maar niet drukker wordt.

Dat wil niet zeggen dat de lockdown van deze winter overbodig was. De ziekenhuizen waren al overvol, zonder maatregelen waren ze in grote problemen geraakt. Het kabinet kan ook nauwelijks worden verweten dat het te voorzichtig is. Drie keer sinds maart 2020 versoepelde Nederland te snel en grootschalig, waardoor het weer snel misging. Hoogstens is het wrang dat net nadat Nederland wél koos voor het pessimistische scenario, alle dubbeltjes opeens de goede kant op vielen.

Dat is in één opzicht een voordeel, want het buitenland biedt nu veel studiemateriaal. De voornaamste boodschap die komt overwaaien in het Engels, Spaans, Frans en Deens: het einde van de noodtoestand lijkt nu echt in zicht te zijn en de overheid trekt zich langzaam maar zeker weer terug uit het sociale leven.

Dat is precies waaraan Nederland nu ook toe is. Dankzij de omikronvariant verandert de pandemie ingrijpend van karakter en dat mag niet langer zonder wezenlijke gevolgen blijven voor het beleid. Nederland snakt naar een breder perspectief: hoe gevaarlijk acht het kabinet het virus nog voor de volksgezondheid? Heeft de al bijna routinematige nadruk op beperkingen, testen en isoleren nog wel voldoende nut om op te wegen tegen de sociale en economische schade?

Het virus is nog lang niet weg, maar op een gegeven moment wordt afstand houden, thuisblijven bij klachten en voorzichtigheid in de omgang met kwetsbare mensen ook een kwestie van eigen verantwoordelijkheid – gedrag dat een overheid wel kan stimuleren, maar niet eeuwig mag opleggen. De boodschap kan dinsdagavond dan ook niet opnieuw beperkt blijven tot de vraag hoeveel mensen er samen aan tafel mogen of hoe laat de theaters precies dicht moeten.