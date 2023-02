Wederzijdse beschuldigingen over spionageballonnen hebben iets komisch, maar de gevolgen voor relatie tussen VS en China zijn ernstig

Een Amerikaanse marinier begint met het uitladen van de opgeviste resten van de Chinese ballon die vorige week voor de oostkust werd neergeschoten. Die resten worden nu onderzocht. Beeld AP

Het begon met één Chinese spionageballon boven Montana, bijna twee weken geleden. Sindsdien lijken er overal verdachte ballonnen op te duiken. De Verenigde Staten (samen met Canada) haalden er de afgelopen dagen drie neer, van onbekende herkomst, en beschuldigden China van een surveillanceprogramma met ballonnen die boven meer dan veertig landen hebben gevlogen. Volgens China maakten juist de VS sinds vorig jaar tien illegale ballonvluchten door het Chinese luchtruim.

Het roept herinneringen op aan de Koude Oorlog, niet alleen door de ouderwetse technologie, maar ook door de snelle escalatie, te midden van wantrouwen en rivaliteit. Achtereenvolgens werd het Chinabezoek van de Amerikaanse minister Antony Blinken geannuleerd, werden ballonnen neergeschoten en sancties uitgevaardigd, en vlogen er beschuldigingen over en weer. De korte ontdooiing van de relatie tussen de VS en China – de belangrijkste bilaterale relatie ter wereld – was meteen voorbij.

Netelige kwestie

Waarom roept een ballon zulke felle politieke reacties op, en wat betekent dit voor de Chinees-Amerikaanse betrekkingen?

De ballon kwam niet als een verrassing voor de VS. Volgens de laatste informatie in The New York Times volgde het Amerikaanse leger de Chinese ballon al sinds het opstijgen op het Chinese eiland Hainan. Ze zagen de ballon – hetzelfde type als ze eerder bij Hawaï hadden gespot – over Alaska heen vliegen, maar besloten hem niet neer te halen. De Amerikaanse overheid voerde aan dat de ijzige zee daar het bergen van brokstukken zou bemoeilijken. Pas toen de ballon boven luchtmachtbases in Montana bleef hangen en publiek bekend werd, ontstond een netelige kwestie.

Aanvankelijk leken beide landen aan te sturen op de-escalatie. Washington wuifde het gevaar van de ballon weg: die had geen meerwaarde ten opzichte van satellieten. Beijing sprak van een afgedwaald ‘burgerlijk luchtvaartuig’ voor klimaatonderzoek en bood zijn verontschuldigingen aan. Maar kort daarna begon de escalatie – reis annuleren, ballon neerschieten, wederzijdse beschuldigingen. Beijing verbrak elk contact, al zou dat inmiddels weer op gang zijn gekomen.

Giftige context

Het is een klassieke vicieuze cirkel van actie en tegenreactie. ‘Vanuit de Chinese perceptie zijn het de Amerikanen die voor escalatie zorgen’, zegt Li Mingjiang, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Nanyang Technological University in Singapore, over de Chinese tegenbeschuldigingen. ‘China wil de rest van de wereld laten weten dat het Amerikaanse leger ook bij dit soort activiteiten betrokken is. Ze vinden dat de VS dubbele standaarden hanteren.’

De escalatie zegt meer over de Amerikaans-Chinese betrekkingen dan over de ernst van het ballonincident zelf. ‘De veiligheidsuitdagingen gesteld door deze ballon zijn niet zo ernstig als sommige uitspraken van politici suggereren’, zegt Li. ‘Maar gezien de huidige geopolitieke relatie tussen de VS en China is het moeilijk om niet te overreageren. Bij de reacties en tegenreacties speelt de giftige context een rol.’

Want ballonnen of niet, de VS en China bespioneerden elkaar allebei al volop, via satellieten, communicatietechnologie of menselijke spionnen. Het nieuwe van de ballon is vooral dat die de spionage ineens voor iedereen zichtbaar maakt en onder de aandacht brengt van media, publieke opinie en binnenlandse politiek. In de VS willen Republikeinen en Democraten niet voor elkaar onderdoen in stoerheid over China. In de Chinese politiek zijn nationalisten alsmaar dominanter.

Geen uitweg op korte termijn

‘Die ballon is zo zichtbaar, dat kan de publieke opinie niet tolereren’, zegt Chen Fangyu, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Soochow Universiteit in Taipei. ‘Het voelt als een echte bedreiging. De regering kan dat niet onder de pet houden.’ In Taiwan vlogen de afgelopen jaren overigens tientallen Chinese militaire ballonnen over, volgens anonieme overheidsbronnen. Daar gaf de Taiwanese regering nooit enige ruchtbaarheid aan.

Nu duiken overal ballonnen of andere vliegende objecten op, boven de VS, boven Canada, en dus ook boven China (Beijing voerde geen bewijzen aan). Het lijkt bijna komisch, maar de gevolgen zijn ernstig. De ontmoeting van Blinken met zijn Chinese evenknie Qin Gang, bedoeld om de communicatie te verbeteren, ging niet door, juist nu betere communicatie cruciaal is. Mogelijk ontmoet Blinken China’s hoogste diplomaat Wang Yi vrijdag in de marge van de Veiligheidsconferentie van München, maar daar wordt weinig van verwacht.

‘Ik zie op korte termijn geen uitweg’, zegt Li. ‘Het incident is niet voorbij: de ballon wordt nog onderzocht in de VS en er spelen nog binnenlandse politieke processen, vooral in het Huis van Afgevaardigden. Maar belangrijker is de negatieve impact die dit incident heeft gehad op de perceptie van de veiligheidsrelatie tussen de twee landen. Het zal lang duren voor dat weer gaat liggen.’