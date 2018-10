Wederom handgranaat gevonden in Amsterdam

Voor de tweede dag op rij is er in Amsterdam een handgranaat op straat gevonden, dit keer op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost.

Rond vier uur ‘s nachts ontving de politie meldingen van schoten op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost. Ter plekke werden volgens de politie geen gewonden aangetroffen, wel lag er een handgranaat op straat. Het onderzoek is nog gaande.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden ook al twee handgranaten gevonden in Amsterdam. Eén bij een hotel aan het Vondelpark in Amsterdam-Zuid en één bij een bedrijf in Zuidoost.