Wederom champagneflessen met mdma opgedoken, ditmaal in België

Beeld ANP

Het gaat om 3-literflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial, meldt het Belgische Federaal Voedselagentschap (FAVV). De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde in februari al dat in een aantal flessen van dit merk vloeibare mdma was aangetroffen. Het aanraken of drinken van de inhoud van de flessen is ‘levensgevaarlijk’, aldus het NVWA.

Na het drinken van de champagne werden in februari in zowel Nederland als Duitsland mensen ziek. Een 52-jarige Duitse man overleed na het drinken van de vervuilde champagne. Hij had samen met zes anderen in een restaurant in het Zuid-Duitse Weiden een fles besteld. De restaurantbezoekers hadden volgens de Duitse krant Bild nog geklaagd over de vreemde smaak van de champagne.

Geen bubbels

In België is na politieonderzoek nu een tweede partij verdachte champagneflessen aangetroffen, meldt de FAVV. Voor zover bekend is er nog niemand ziek geworden. De flessen werden al wel in verschillende winkels in België verkocht. Ook online konden Belgische consumenten de flessen met het verdachte serienummer inslaan.

Het Belgische voedselagentschap roept mensen die een fles van het desbetreffende merk hebben gekocht op om uiterst voorzichtig te zijn. Van de buitenkant zijn de flessen niet te onderscheiden, maar bij het inschenken van de verdachte champagne is volgens het voedselagentschap een afwijkende, roodbruinige kleur te zien, die steeds donkerder wordt. Ook heeft de champagne een aparte anijsgeur en bruist de drank niet.